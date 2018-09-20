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Идею запрета мобильных телефонов в школе поддерживает большинство россиян

При этом 69% респондентов, как показал опрос ВЦИОМ, считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов.

20.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Идею запрета мобильных телефонов в школе поддерживает большинство россиян

Дети сидят в интернете

Абсолютное большинство россиян — 73% — поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время школьных занятий. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян (83%) считают, что личные телефоны и смартфоны мешают школьникам учиться. Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться», — говорится в материалах ВЦИОМ. Две трети респондентов (69%) считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов, уточняется в исследовании.

«Это предложение одинаково поддерживают как родители школьников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%). Чаще остальных за поддержку ограничения использования гаджетов в школьных классах высказывались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона (81%). При этом 17% респондентов полагают, что никаких изменений от принятия подобных мер не произойдет», — отмечается в материалах.

«Сегодня практически все россияне, от мала до велика, постоянно находятся «на связи» благодаря тотальному распространению сотовых телефонов. Это явление некоторое время назад повсеместно рассматривалось как безусловное благо, свидетельство высокого социального статуса и дополнительная гарантия безопасности. Теперь, по мере обретения опыта «жизни в мобильной сети», стали видны и ее негативные аспекты… Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», — прокомментировал итоги опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7 сентября 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

30 августа глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева заявила о том, что дети должны сдавать свои телефоны перед началом занятий в школе. Она также добавила, что сейчас каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на них стоит ввести запрет.

Источник: ТАСС


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