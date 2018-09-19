Почему нет отопления в Микрорайоне?

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Микрорайон большой. Есть график подключения. Сразу и сиюминутно вам никто и не обещал. Всегда есть какие-либо заковырки, в виде воздуха в системе и нехватки слесарей, к примеру. Как ребенок, ей-богу.
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Не переживайте НГ 2019 будете встречать в тепле,Как ребенок
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