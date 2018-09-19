КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам квартиру-студию
Продам квартиру-студию
Продам 2-ю квартиру
Продам студию
Продам комнату 89137154359 Елена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заплатил 15 тыс. рублей за разбитые зеркала муниципального ПАЗа хулиган в Бердске

Сгорели 5 детей из-за одежды на оголенном удлинителе в поселке Искитимского района

Осенний режим: две котельные дают горячую воду в центр Бердска

До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года‍ предложило правительство

6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России

Строительная и Центральная улицы появились в Бердске

Трамп назвал крушение российского Ил-20 «очень печальным»

Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка «Пойдем» в Новосибирске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Сотню домов отключат от электричества в Новом поселке Бердска

20 сентября на четырех улицах поселка в течение семи часов будут обрезать деревья в районе воздушной ЛЭП.

19.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сотню домов отключат от электричества в Новом поселке Бердска

Ветки могут порвать провода

В поселке Новом Бердска в четверг частично отключат электроэнергию, сообщили в пресс-центре бердской мэрии:

-20 сентября с 9.00 до 16.30 в связи с проведением обрезки деревьев в районе воздушной линии электропередач (ВЛ-0,4 кВ) будет произведено отключение электроэнергии. Приносим извинения за временные неудобства.

Электричества не будет у потребителей, живущих по адресам: ул. Грибоедова дома с 1 по 14, ул. Пирогова дома с 1 по 30, ул. Корчагина дома с 1 по 32, ул. Дзержинского дома с 20 по 39.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Старые покрышки горели в пятистах метрах от СНТ «Ива» в Бердске Сотню домов отключат от электричества в Новом поселке Бердска Отца будут судить за гибель его пятерых детей на пожаре в Искитимском районе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика