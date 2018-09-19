Сотню домов отключат от электричества в Новом поселке Бердска

В поселке Новом Бердска в четверг частично отключат электроэнергию, сообщили в пресс-центре бердской мэрии:

-20 сентября с 9.00 до 16.30 в связи с проведением обрезки деревьев в районе воздушной линии электропередач (ВЛ-0,4 кВ) будет произведено отключение электроэнергии. Приносим извинения за временные неудобства.

Электричества не будет у потребителей, живущих по адресам: ул. Грибоедова дома с 1 по 14, ул. Пирогова дома с 1 по 30, ул. Корчагина дома с 1 по 32, ул. Дзержинского дома с 20 по 39.