Сгорели 5 детей из-за одежды на оголенном удлинителе в поселке Искитимского района

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели пяти малолетних детей при пожаре в Искитимском районе, сообщили вечером 19 сентября в управлении СКР по Новосибирской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 109 УК РФ, в отношении 31-летнего Владимира Перфильева, жителя поселка Степного Искитимского района.

По версии следствия, отец шестерых малолетних детей ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности по их воспитанию, применял к детям физическое насилие и наносил побои. Кроме того, обвиняемый подключил на кухне квартиры электроудлинитель с поврежденной изоляцией, разместив на нем предметы одежды, являющиеся горючим материалом.

-3 декабря 2017 года в ночное время на кухне возник пожар, причиной которого послужило возгорание одежды, расположенной на неисправном электроудлинителе. Проснувшийся мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мер по спасению пятерых малолетних детей, находившихся в доме, не предпринял и самостоятельно покинул помещение горящей квартиры. Дети, оставшиеся в доме, погибли, — рассказали в СКР.

Перфильев проживал в однокомнатной квартире с шестью своими детьми в возрасте 11, 7, 5, 4, 2 и 1 года, которые после смерти жены находились на его иждивении.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в период с июня 2017 года обвиняемый систематически наносил детям побои, приводил в дом друзей, с которыми злоупотреблял спиртными напитками до глубокой ночи, лишая детей сна и отдыха. Дети проживали в антисанитарных условиях, в доме не было теплого водоснабжения, теплую одежду отец им не покупал.

После отключения в квартире электроэнергии за неуплату обвиняемый самовольно подключил провода и использовал в квартире удлинитель с поврежденной изоляцией электропровода и гнезд.

-Мужчина и трое его собутыльников благополучно выбрались на улицу, не приняв при этом мер к эвакуации детей, вследствие чего пятеро детей погибли при пожаре. Старший сын в эту ночь находился у бабушки, — напомнили в облпрокуратуре.

Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», второе уголовное дело на Перфильева — об истязании детей — завели 12 декабря.

— По данным следствия, с января по декабрь 2017 года Перфильев систематически наносил побои своим шестерым малолетним детям, причинял им физическое и психическое страдание. Сейчас шестой ребенок, который остался жив в связи с тем, что находился у бабушки во время произошедшего пожара, находится у родственников, — пояснил старший помощник руководителя областного СК Дмитрий Чечулин.

Уголовное дело об истязании соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту гибели пятерых его детей в результате пожара.

В день похорон своих пятерых детей, сгоревших во время пожара, Перфильев удрал из палаты Искитимской районной больницы. Побег был организован с помощью корреспондента Первого канала, на который Перфильева пригласили для участия в ток-шоу. Но у него не оказалось паспорта.

Сам Перфильев попал в Искитимскую центральную городскую больницу с ожогом дыхательных путей: сначала лежал в реанимации, потом его перевели в обычную палату. Со смертью детей он потерял единственный источник дохода. Судя по всему, ему долгие годы придется жить за казенный счет.

Ранее в суд направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, в отношении сотрудника опеки и попечительства администрации Искитимского района Новосибирской области, не обеспечившего защиту прав и интересов несовершеннолетних и не выявившего в ходе проверок ненадлежащие условия жизни и воспитания детей.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение самого тяжкого из преступлений, — лишение свободы на срок до 7 лет. Уголовное дело рассмотрит Искитимский районный суд Новосибирской области.