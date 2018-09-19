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6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

Голикова отметила существенный рост расходов на здравоохранение — на 17,3%, до 655,5 млрд рублей без учета средств ФОМС. В регионы на пособие для первенца направят 168 млрд.

19.09.2018 Нет комментариев
 
6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

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Расходы федерального бюджета на социальную сферу в 2019 году оцениваются в 6,6 трлн руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«В проекте федерального бюджета закладывается рост государственных расходов на 2019 год по социальной сфере на 7,1% и оценивается в 6,6 трлн рублей. В дальнейшем на 2020 и 2021 год также наблюдается тенденция по увеличению расходов на социальную сферу», — заявила Голикова, передает корреспондент РБК.

Вице-премьер отметила существенный рост расходов федерального бюджета на здравоохранение. «В 2019 году заложен рост на 17,3%. Это 655,5 млрд рублей, не считая тех расходов, которые направляются на здравоохранение через ФОМС», — указала Голикова. По ее словам, расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2020 году возрастут на 40,1%. Увеличатся расходы федерального бюджета на образование — рост в 2019 году составит 13,3%, сообщила Голикова.

«Если говорить о расходах федерального бюджета [на 2019-2021 годы] на национальные проекты, то на всю социальную сферу будет направлено 2,8 трлн рублей», — сказала вице-премьер, отметив, что объемы расходов еще могут быть уточнены.

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года заложено 1,6 трлн руб. на реализацию национального проекта «Демография». В рамках нацпроекта регионам будут выделены субвенции на выплаты в связи с рождением первого ребенка в сумме 168,2 млрд руб. «Мы ожидаем, что за три года такие выплаты получат не менее 657 тыс. российских семей», — подчеркнула Голикова. На финансирование субсидий регионам на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка будет направлено 115,7 млрд руб. для 205,9 тыс. российских семей.

На реализацию национального проекта «Образование» в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы заложено 347,6 млрд руб. В том числе на поддержку ведущих университетов будет направлено 30,9 млрд руб. из средств федерального бюджета, отметила Голикова.

Источник: РБК


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