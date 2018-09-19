Осенний режим: две котельные дают горячую воду в центр Бердска

Завтра, 20 сентября, котельная ТГК-1 начнет напрямую циркулировать горячую воду по магистрали в центральной части города. Директор ТГК-1 Антон Блинов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» для чего совместно с КБУ эта работа проводится.

— Есть две центральные жилые зоны отапливаемые либо котельной Вегой, либо котельной ТГК-1. Сейчас циркуляция идет по контуру, которая относится к котельной Вега. Она проходит по перемычке и идет в контуры, относящиеся к котельной ТГК-1. Завтра состоится расключение — между двумя зонами теплоснабжения будет перекрыта перемычка. В каждой жилой зоне будет происходить циркуляция своей котельной, — объяснил Антон Вадимович.

Директор ТГ-1 уверил, что на тепло в квартирах бердчан эта работа никак не отразится, но предупредил, что в первой половине дня может произойти кратковременная просадка температуры теплоносителя.

Антон Блинов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в летнее время года потребление тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения гораздо меньше, чем потребление на нужды отопления. В летние месяцы когда отопление вообще ничего не потребляет, в качестве источника энергии и мощности насосов достаточно одной котельной. Возникает возможность объединить два больших контура в один большой и прокачивать ГВС одной котельной на усмотрение муниципального предприятия.

— Были ситуации когда мы работали источником тепловой энергии в летнее время. Наша котельная осуществляла подогрев теплоносителя для нужд горячего водоснабжения, а Вега не работала. Этим летом в качестве теплоносителя работала котельная Вега, — сообщил директор ТГК-1,