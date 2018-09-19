До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года предложило правительство
6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год
Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска
Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России
Строительная и Центральная улицы появились в Бердске
Трамп назвал крушение российского Ил-20 «очень печальным»
Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка «Пойдем» в Новосибирске
Прецедент: Отменить выборы губернатора Приморья хочет ЦИК
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Автобус до элитного микрорайона «Зеленый остров» будет курсировать раз в час в Бердске