Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Бердским коммунистам власть разрешила пикетировать у памятника Ленину. По словам руководителя горкома КПРФ Сергея Бессонова, «карантин сняли».

Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что постановление о разрешении публичной акции в виде пикета подписано. Поэтому в четверг, 20 сентября, в 12.00 противники повышения пенсионного возраста проведут пикет на своем излюбленном месте — на площадке перед Городским домом культуры у памятника Ленину.

На другое место коммунисты, организующие в Бердске протесты против пенсионной реформы, не согласны. Именно это стало поводом для обращения Бессонова в прокуратуру.

Он написал заявление с просьбой проверить законность отказов бердской власти в акциях «у Ленина» еще 17 августа — после четвертого отказа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А сегодня, 19 сентября, по словам Сергея Евгеньевича результаты проверки он не смог узнать:

-В прокуратуре сказали позвонить завтра.

По его мнению, прокуратура затягивает сроки проверки — 30 дней прошли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть 5 раз отказала коммунистам в пикете у ГДК, отправив их на Праздничную площадку у кинотеатра «Орион» или в городской парк в памятнику партизанам. Эти варианты организаторов протестных акций не устроили, поскольку теряется весь смысл протеста, считают они — нужно собирать подписи, выражать свое мнение публично, а не в безлюдных местах.

Бессонов с товарищами присоединится к митингу в Новосибирске, который, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» намечен на субботу, 22 сентября».