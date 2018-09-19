Фото: Кашпировский вылечит всех, и вас тоже

До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года предложило правительство
6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год
Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска
Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России
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Трамп назвал крушение российского Ил-20 «очень печальным»
Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка «Пойдем» в Новосибирске
Прецедент: Отменить выборы губернатора Приморья хочет ЦИК
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Автобус до элитного микрорайона «Зеленый остров» будет курсировать раз в час в Бердске
Иногда они возвращаются
Наткнулся на билборд с Кашпировским, чуть челюсть не выронил от неожиданности, сотню лет уже про это чудо не слышал, полез в интернеты, оказывается, Анатолий Михайлович, аки граф Калиостро, продолжает довольно таки активно колесить по провинциям нашей необъятной Отчизны барыжить в тридорого некой «солью», которая «помогает от всего», дисками и бесхитросными психологическими трюками разводить впечатлительных пенсионерок на бабки. Статейка о недавнем посещении этим чудом Барнаула. https://altapress.ru/zhizn/story/kashpirovskiy-226767
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