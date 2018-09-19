Приколы маленького городка Бердска: Про поливание дорог при ночных заморозках. Версии и фото

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Alexepus:
Про поливание дорог при ночных заморозках.
Традиция поливания дорог по утрам в России давняя. Настолько давняя, что никто уже и не помнит, зачем это делается. Деды с бабками так делали — значит, и нам положено.
Однако, давайте разберемся, есть ли в ней какой-то смысл.
Версия 1: Чтобы прибить пыль.
Критика: а) А почему именно утром, а не в течение всего дня?
б) А вы считаете, что грязь чем-то лучше пыли?
Версия 2: Чтобы сбить пыль к обочине.
Критика: Это бестолковый способ уборки улиц, учитывая качество его реализации. Улицы нужно убирать специально созданной для этого техникой (машины-пылесосы, моющие машины), а не просто плескать воду по дороге. А лучше даже начать не с уборки, а с грамотного проектирования дорог, чтобы грязь с газонов и прилегающей территории не сносилась на проезжую часть.
Так что же мы в итоге имеем? За счет муниципального бюджета вода бестолково разливается по улицам, не принося никакой пользы. Небольшой плюс в виде «свежести» улетучивается в течение часа, но зато мы имеем следующие минусы:
* Расходы на стоимость воды, ГСМ, амортизацию техники, зарплаты водителям
* Мокрая, более скользкая, иногда с грязью дорога
* Влага на дорогах способствует ускоренной коррозии автомобилей
* Вода не дистиллированная, а поэтому содержит примеси и соли жесткости до 1 г/л, которые после высыхания превращаются в мелкодисперсную пыль
Ну и самый главный минус в межсезонье — возможность образования ледовой корки на политых дорогах! А это — повышение вероятности травм пешеходов и ДТП!
Специально утром 18 сентября сфотографировал иней на траве рядом с политыми дорогами на микрорайоне. Температура к утру понижалась до +1.5С, а где-то, возможно, была и ниже.
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Да ужжжж,слов нет, а у нас сегодня на Островского,57 траву косили,крыша текет,в подвале вода стоит,за горячую воду по ОДН 170,150 руб сдирают, голосовали 3 раза за лето скос травы,осень идет , товарищ Яковченко считает подкосить наши деньги на траву ВАЖНЕЕ???
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Конеееечно, мыть не надо. А грязь с домовой территории сс так называемых стойломест (где растут остатки растительности) тащить своими тарантасами на дороги — так это норма в нашем городишке. Свинство, одним словом.
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«Улицы нужно убирать специально созданной для этого техникой (машины-пылесосы, моющие машины), а не просто плескать воду по дороге.»
А с чего вы решили, что этого не делается? Я лично своими глазами видела, как шли машины с щетками и со специальной лентой для сбора мусора (грязи) в контейнер. Так что, не просто плескают воду на дорогу.
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