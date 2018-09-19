В рубрику «Сообщи свои новости» написала89133757842Вчера ребенок потерял школьную серую папку, со школьным обмундированием, возле Комсомольской, 40. В папке были: кеды, чешки, спортивные брюки, юбка, блузка, серый жилет, шорты. Кто нашел, сообщите, пожалуйста.