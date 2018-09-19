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Строительная и Центральная улицы появились в Бердске

Решился вопрос с наименованием улиц в бердских дачных обществах «Ромашка», «Волна» и Слава».

19.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Строительная и Центральная улицы появились в Бердске

Члены СНТ подали заявление в комиссию по топонимике

В администрации Бердска 18 сентября состоялось заседание комиссии по топонимике.
Рассмотрели вопрос о присвоении наименования улицам садовых некоммерческих товариществ Бердcка.

Как пояснила замначальника управления градостроительства — начальник отдела территориального планирования, агломерации и городского дизайна Юлия Матвеева,
члены СНТ в установленном законодательством порядке подали заявление в комиссию по топонимике о возможности присвоения наименования улицам в дачных общетвах.

По результатам работы комиссии, решили присвоить наименование «элементу планировочной структуры» СНТ «Ромашка».

Улицы в СНТ «Волна» по единогласному решению теперь будут называться Береговая, Строительная, Морская, Березовая, Зеленая, Центральная и Озерная.

А в СНТ «Слава» утверждены названия улиц с первой по 14.


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