Строительная и Центральная улицы появились в Бердске

В администрации Бердска 18 сентября состоялось заседание комиссии по топонимике.

Рассмотрели вопрос о присвоении наименования улицам садовых некоммерческих товариществ Бердcка.

Как пояснила замначальника управления градостроительства — начальник отдела территориального планирования, агломерации и городского дизайна Юлия Матвеева,

члены СНТ в установленном законодательством порядке подали заявление в комиссию по топонимике о возможности присвоения наименования улицам в дачных общетвах.

По результатам работы комиссии, решили присвоить наименование «элементу планировочной структуры» СНТ «Ромашка».

Улицы в СНТ «Волна» по единогласному решению теперь будут называться Береговая, Строительная, Морская, Березовая, Зеленая, Центральная и Озерная.

А в СНТ «Слава» утверждены названия улиц с первой по 14.