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Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России

Предварительная оценка проекта 73,4 млрд рублей. Беспроводная связь для спецпотребителей появится к концу 2024 года.

19.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России
В России будет создана сеть беспроводной связи для общественно-значимых объектов и спецпотребителей. Об этом говорится в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», который правительство одобрило в целом 17 сентября.

​Пункт 1.28 проекта «Информационная инфраструктура» гласит: «Создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей (сеть LTE-450)» (в документе все пункты описаны в прошедшем времени и совершенном виде как уже выполненные).

Срок реализации — 31 декабря 2024 года, ответственный — заместитель министра цифрового развития Олег Иванов.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы департамента цифровых технологий города Москвы, особенностью сети LTE-450 является возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей. «Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных», — пишет газета.

Частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат Tele2, которые перешли к ней вместе с покупкой компании Skylink​.

В марте 2018 года Tele2 сообщала о значительном росте выручки от продажи услуг на базе стандарта LTE-450. «Tele2 предоставляет услуги высокоскоростного интернета в частотном диапазоне 450 МГц под брендом Skylink. С января по декабрь 2017 года выручка от продажи услуг на базе LTE-450 выросла в восемь раз, преимущественно за счет корпоративных клиентов и проектов для государственных заказчиков. Доля B2B-клиентов среди пользователей услуг LTE-450 достигла 35%», — говорилось в пресс-релизе компании.

«Продажи специализированного оборудования для работы в частотном диапазоне 450 МГц увеличились в шесть раз по итогам 2017 года», — пояснили в компании.

Как рассказала «Ведомостям» представитель Tele2 Ольга Галушина, оператор планирует участвовать в проекте и уже ведет обсуждение вопросов с профильными ведомствами. Она также подтвердила изданию предварительную оценку проекта, сделанную в одном из ведомств, — около 73,4 млрд руб.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Какая маленькая цена вопроса…. Деньги то больше девать некуда, у нас в стране только нехватка в бюджете на своих граждан, на все остальное деньги есть!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Надо еще отдельный город и отдельные магазины,типа за стеклом
    Человек против путина *IN LOVE*

    Thumb up 0 Thumb down 0

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