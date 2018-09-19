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Трамп назвал крушение российского Ил-20 «очень печальным»

При этом президент США назвал ситуацию в Сирии «не очень хорошей».

19.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трамп назвал крушение российского Ил 20 очень печальным

Президент США Дональд Трамп назвал крушение российского самолета Ил-20 «очень печальным». Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсетях Белого дома.

Трамп напомнил, что в крушении погибли как минимум 14 российских военнослужащих: «И это очень печальная вещь». При этом президент США назвал ситуацию в Сирии «не очень хорошей», передают Ведомости.

В понедельник Минобороны сообщило о пропаже Ил-20 в районе воздушного пространства над Средиземным морем. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение. Российское ведомство обвинило в происшедшем Израиль. В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ответственность за сбитый самолет лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20, однако поддержал позицию Минобороны. «Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии. И это будут такие шаги, которые заметят все», — пообещал президент России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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