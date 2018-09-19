Прецедент: Отменить выборы губернатора Приморья хочет ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными, передает РБК.

«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

При этом глава Центризбиркома уточнила, что даже тот объем данных, которыми уже располагает ЦИК, позволяет принять решение не откладывая.

«Сейчас в Приморье находится наша комиссия под руководством Сиябшаха Шапиева. Те факты, которые у нас есть уже сейчас, позволяют нам рассмотреть этот вопрос сегодня», — пояснила Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что на протяжении обоих туров кампания шла прозрачно и организованно, не считая отдельных фактов нарушений. «Все было нормально до определенного момента. Как вы знаете, по итогам прошедшего второго тура по состоянию на десять утра было введено 97,16% протоколов, разница между кандидатами составляла 7%. Мы задавались вопросом: почему эти оставшиеся протоколы так долго не были введены?» — описала она ситуацию.

«17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом работ. Комиссия долгое время была без охраны, без контроля. Важнейшие документы были без контроля», — добавила Памфилова.

Как выяснила ЦИК, в ходе кампании многочисленные жалобы поступали в отношении обоих кандидатов, а по результатам голосования избирательные участки были со 100-процентными результатами как за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, так и за единоросса Андрея Тарасенко. «Так что это не игра в одни ворота», — резюмировала глава Центризбиркома.

Присутствующим журналистам раздали справку ЦИК о выборах в Приморье. В ней говорится о в целом хорошей организации выборного процесса краевой избирательной комиссией, однако ​на завершающем этапе «имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса». В справке также отмечено, что нарушения носили локальный характер, в основном в городах Уссурийск, Находка и Артем. «Обидно, что такая локальная концентрация нарушений <…> перечеркивает работу всех остальных избирательных комиссий», — отметили в Центризбиркоме.

Кроме того, ЦИК признала обоснованным решение территориальной избирательной комиссии об отмене результатов голосования на 13 избирательных участках в Советском районе Владивостока.

Памфилова также добавила, что, если приморский крайизбирком согласится с рекомендацией ЦИК, «выборы пройдут через три месяца, как и следует по закону».

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что Памфилова с ним не консультировалась, и подчеркнул, что считает очевидной победу Ищенко. «Я не согласен с утверждением, что нарушения были и с той и с другой стороны. С той стороны [штаба Тарасенко] были не нарушения, а преступления», — сказал он.