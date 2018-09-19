Прецедент: Отменить выборы губернатора Приморья хочет ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными, передает РБК.
«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
При этом глава Центризбиркома уточнила, что даже тот объем данных, которыми уже располагает ЦИК, позволяет принять решение не откладывая.
«Сейчас в Приморье находится наша комиссия под руководством Сиябшаха Шапиева. Те факты, которые у нас есть уже сейчас, позволяют нам рассмотреть этот вопрос сегодня», — пояснила Памфилова.
Глава ЦИК отметила, что на протяжении обоих туров кампания шла прозрачно и организованно, не считая отдельных фактов нарушений. «Все было нормально до определенного момента. Как вы знаете, по итогам прошедшего второго тура по состоянию на десять утра было введено 97,16% протоколов, разница между кандидатами составляла 7%. Мы задавались вопросом: почему эти оставшиеся протоколы так долго не были введены?» — описала она ситуацию.
«17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом работ. Комиссия долгое время была без охраны, без контроля. Важнейшие документы были без контроля», — добавила Памфилова.
Как выяснила ЦИК, в ходе кампании многочисленные жалобы поступали в отношении обоих кандидатов, а по результатам голосования избирательные участки были со 100-процентными результатами как за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, так и за единоросса Андрея Тарасенко. «Так что это не игра в одни ворота», — резюмировала глава Центризбиркома.
Присутствующим журналистам раздали справку ЦИК о выборах в Приморье. В ней говорится о в целом хорошей организации выборного процесса краевой избирательной комиссией, однако на завершающем этапе «имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса». В справке также отмечено, что нарушения носили локальный характер, в основном в городах Уссурийск, Находка и Артем. «Обидно, что такая локальная концентрация нарушений <…> перечеркивает работу всех остальных избирательных комиссий», — отметили в Центризбиркоме.
Кроме того, ЦИК признала обоснованным решение территориальной избирательной комиссии об отмене результатов голосования на 13 избирательных участках в Советском районе Владивостока.
Памфилова также добавила, что, если приморский крайизбирком согласится с рекомендацией ЦИК, «выборы пройдут через три месяца, как и следует по закону».
Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что Памфилова с ним не консультировалась, и подчеркнул, что считает очевидной победу Ищенко. «Я не согласен с утверждением, что нарушения были и с той и с другой стороны. С той стороны [штаба Тарасенко] были не нарушения, а преступления», — сказал он.
Эллочку ещё ждёт расплата!
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Результат, немного, предсказуем. Оба партайгеноссе накосячили по полной программе. Жажда власти сыграла плохую шутку с двумя нечистоплотными и беспринципными кандидатами, но это — хорошо. Лишний раз народ посмотрит — за кого он голосует, а этим двум типам — наука — не спеши, а то успеешь
Протестное голосование — оно такое… различается только цвет партийных подштанников.
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«В целом хорошая работа избирательных комиссий»
На 13 !!! Избирательных участках только во Владимире отменили результаты ( «хуже ситуация в Уссурийске, Артёме и краевых городах»)
И что всех посадят? Они же патриоты
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В.Шапран 18 сентября 2018 14:35 (http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/18/376533-otmenili-itogi-vtorogo-tura-vyborov-glavy-primorya-v-odnom-rajone-vladivostoka):
«не восторгайтесь понапрасну — в данном случае никаких повторных выборов быть не должно»
Так что Шапран, получается недостойны вы звания депутата, да и в политологи рановато вам.
Теперь мне точно понятна ваша квалификация, надеюсь другим тоже
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