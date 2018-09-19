Путин утвердил медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание пожарным

Указом президента России Владимиром Путиным учреждены медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». Соответствующий указ глава государства подписал 15 сентября. Документ опубликован в понедельник, 17 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью «За отвагу на пожаре» будут награждаться как пожарные, так и военнослужащие и другие граждане РФ. Она будет вручаться за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня, а также за умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы и за мужество, отвагу и настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на пожаре или пожара. Кроме того, награду могут получить и иностранцы, «проявившие мужество и отвагу при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории РФ».

«Медаль «За отвагу на пожаре» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей РФ располагается после медали «За отличие в охране государственной границы», — уточняется в указе.

Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» будет присваиваться высокопрофессиональным работникам пожарной охраны за личные заслуги в организации и осуществлении государственного пожарного надзора и выполнение других контрольных функций, связанных с обеспечением пожарной безопасности. А также – за заслуги в организации и осуществлении деятельности профилактики пожаров, в организации тушении пожаров особой сложности.

Кроме того, отмечается, что медаль и звание могут присвоить «посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу».