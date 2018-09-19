КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату 89137154359 Елена
Продам 3-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную студию
Продам 3-комнатную квартиру
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года‍ предложило правительство

6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Отдельную сеть связи для чиновников и силовиков создадут в России

Строительная и Центральная улицы появились в Бердске

Трамп назвал крушение российского Ил-20 «очень печальным»

Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка «Пойдем» в Новосибирске

Прецедент: Отменить выборы губернатора Приморья хочет ЦИК

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Автобус до элитного микрорайона «Зеленый остров» будет курсировать раз в час в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Путин утвердил медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание пожарным

Медаль будет вручаться за мужество, проявленноее при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня. А звание присуждают высокопрофессиональным сотрудникам пожарной охраны.

19.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Путин утвердил медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание пожарным

Работа пожарных считается одной из самых опасных

Указом президента России Владимиром Путиным учреждены медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». Соответствующий указ глава государства подписал 15 сентября. Документ опубликован в понедельник, 17 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью «За отвагу на пожаре» будут награждаться как пожарные, так и военнослужащие и другие граждане РФ. Она будет вручаться за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня, а также за умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы и за мужество, отвагу и настойчивость, проявленные при предотвращении взрыва на пожаре или пожара. Кроме того, награду могут получить и иностранцы, «проявившие мужество и отвагу при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории РФ».

«Медаль «За отвагу на пожаре» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей РФ располагается после медали «За отличие в охране государственной границы», — уточняется в указе.

Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» будет присваиваться высокопрофессиональным работникам пожарной охраны за личные заслуги в организации и осуществлении государственного пожарного надзора и выполнение других контрольных функций, связанных с обеспечением пожарной безопасности. А также – за заслуги в организации и осуществлении деятельности профилактики пожаров, в организации тушении пожаров особой сложности.

Кроме того, отмечается, что медаль и звание могут присвоить «посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Горит мусор в районе кирзавода в Бердске До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года‍ предложило правительство 6,6 трлн рублей составят социальные расходы бюджета России на 2019 год

(1) Комментарий

  1. Adeli

    Пожарным, тушившим «Зимнюю вишню», дадут медаль? Или всё таки посадят?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика