Для чего существует предварительная запись в пенсионный фонд Бердска?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДля чего существует предварительная запись в пенсионный фонд?Записала мужа инвалида через портал Госуслуг на прием в отделение пенсионного фонда г.Бердска.На талоне написано время ожидания не более 5 минут. Просидели в очереди 55 минут. При чем перед нами в окне №15 было принято 5 человек, которые получили талоны в терминале во время нашего ожидания. По прошествии получаса ожидания я подошла на ресепшен и спросила: «Вы про нас не забыли?». Ответ:»Нет».Затем, когда наконец-то на табло появилась наша очередь, мы подошли к окну №15 нам сказали: «Мы вас еще не приглашали»…???За что такое отношение? Не понятно и обидно.