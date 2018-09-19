Противогазы купила власть для неработающих жителей Бердска

Приказом МЧС России 2014 года № 543 определен порядок обеспечения неработающего населения в том числе и Новосибирской области средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Для качественного обеспечения неработающего населения Правительством Новосибирской области были выделены денежные средства для приобретения современных средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Проведённые торги определили поставщика заявленной продукции, который доставит на специализированные склады имущества ГО средств индивидуальной защиты органов дыхания в октябре.

Источник: gochs-nso.ru