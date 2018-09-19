Отбирать товар у нелегальных торговцев хотят депутаты Бердска

На сессии горсовета 20 сентября бердские депутаты намерены принять обращение в Законодательное собрание Новосибирской области. Оно касается ужесточения в наведении порядка в уличной торговле.

Народные избранники сначала заслушают информацию комитета по промышленности и предпринимательству о необходимости разработки порядка изъятия, хранения и возврата изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении.

Речь идет об изъятии товара и прилавков у тех, кто незаконно торгует на улицах Бердска. Поскольку местные депутаты не наделены законодательными полномочиями, они обращаются в региональный парламент, правомочный принимать и изменять областные законы и нормативные акты.

Контроль за исполнением решения — отправку обращения в Заксобрание — возложат на председателя бердского Совета депутатов Валерия Бадьина.

«Курьер. Среда. Бердск» неоднократно сообщал о том, городская власть пытается упорядочить уличную торговлю, разогнать лоточников и других несанкционированных торговцев. Но пока нет механизма изъятия «предмета правонарушения», напугать продавцов очками и халатами особо нечем.

Бердские чиновники в 2017 году уже обращались к областным коллегам с подобной просьбой, но не были услышаны. Заксобрание лишь увеличило штрафы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такой санкционный пункт, как изъятие товара у нелегальных торговцев в обновленном законе нет.

За установку торговых палаток, лотков, уличных холодильников, шашлычных и киосков без разрешения — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Штрафы для организаций составляют 30–50 тыс. рублей, а для должностных лиц — 5 тыс. рублей.

Увеличили штрафы за торговлю в не предназначенных для этого местах — для физлиц до 3–5 тыс. рублей, для организаций — до 20 тыс. рублей, а для должностных лиц — до 5 тыс. рублей. В 2017 году было первое за последние 5 лет изменение штрафов в сторону увеличения.