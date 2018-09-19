90 дачников ждут автобус на остановке Черемушной в Бердске

Сегодня утром, 19 сентября в редакции «Курьер. Среда. Бердск» раздался звонок бердчанки: 90 дачников не могут уехать с остановки Черемушной в сторону дач. По мнению женщины, причина кроется в том, что садоводов много, а автобус один, да и тот, ходит с задержкой.
— Мы не можем уехать на дачи. Вот сейчас ПАЗ подъезжает, но он, наверно, вместит в себя только треть дачников» Это же кошмар! — возмущается бердчанка.
«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием ситуации к директору бердского ПАТП Елене Бороздиной:
— С утра сломался автобус маршрута № 20, но его оперативно заменили на резервный рабочий автобус, так как он находился в Микрорайоне. То есть маршрут не потерял ни сколько от графика движения, задержки в расписании движения маршрута не произошло. Мы выпускаем разные автобусы. Они у нас не закреплены за маршрутами, но у нас нет автобусов вместимостью меньше 60 человек. По маршруту № 20 ездит китайский автобус вместимостью 90 человек. Бывают ситуации, когда люди звонят и говорят, что на остановке 100 человек. Тогда я лично выезжаю и наблюдаю ситуацию, что приходит автобус, загружает всех и на остановке никого не остается.
Елена Викторовна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что два автобуса по маршруту № 20 ездят только в осеннее время. В остальное время года в рабочие дни по маршруту двигаются 3 автобуса, в выходные дни- 4. Интервал между автобусами составляет 20 минут.
— К сожалению парк изношен на 100%: из 40 автобусов только 8 новых.По маршруту № 20 должно быть два автобуса, они и ходят. Больше мы дать не можем: такое число автобусов предусмотрено контрактом с администрацией Бердска, условиями контракта я ограничена. Кроме того, все графики движения и количества средств, согласовываются с председателями садовых обществ. Каждую весну под графиком маршрута ставит подпись председатель общества, который выражает волю всех своих садоводов,- отметила Елена Бороздина.
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Это какая же воля у садоводов Вега-1, маршрут 21. С 5 сентября ходит один автобус? Сентябрь- это не октябрь работы в саду, огороде навалом. И с каких пор Пазик с вместимостью 44 человека превратился в автобус с вместимостью 60?! До обеда с Горького отходит всегда набитый битком 40-50 человек. Да и обед получается для дачников не удобный с 11 до 14 часов, могли бы и в 12 ещё пустить. Про короткий световой день, касается Родничка, уже писал, ну да у нас уже в 18,20 уже темно! Проблемы у всех садоводов одни и те же, только в отчётах у Бороздиной всё отлично!
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