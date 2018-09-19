Отдать 45 000 кв. метров леса санаторию «Сибиряк» хочет власть Бердска

В четверг, 20 сентября, состоится очередная сессия горсовета Бердска. Депутатам предстоит рассмотреть 19 вопросов повестки. Народные избранники планируют внести изменения в Устав и бюджет Бердска. В том числе согласовать частичную замену дотации бюджету города на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на ближайшие три года.

Среди других экономических вопросов — утверждение дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам.

Депутатам предстоит внести изменения в порядок учета предложений и участия бердчан в обсуждении проекта Устава города и в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Бердске. А также проголосовать за Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Бердска.

Сессия рассмотрит несколько представлений прокурора об устранении нарушений закона — в части полномочий избирательной комиссии и объектов культурного наследия.

Спорной обещает быть тема согласия администрации Бердска на предоставление в аренду земельного участка площадью 44 775 кв. метров на правом берегу реки Раздельной санаторию «Сибиряк», для рекреационной деятельности.

Несколько вопросов посвящены наказам избирателей. Кроме того депутаты заслушают информацию о подготовке школ и детсадов к новому учебному году, об итогах оперативно-служебной деятельности бердской полиции. В повестке сессии также значится утверждение положения о стратегическом планировании в Бердске.

Стоит напомнить, что сессия является открытой, и каждый бердчанин может в ней участие в качестве слушателя. Начало заседания 20 сентября в 9.00.

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