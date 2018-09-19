Идею главы ВТБ отказаться от доллара поддержал Минфин

Минфин поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку считает, что американская валюта не должна быть элементом обычного делового оборота в России. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.
Костин ранее в интервью газете «Известия» представил план отказа от доллара, который включает в себя ряд направлений. Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль. Второе — перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию. Третье — создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертое — проведение лицензирования всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.
«Конечно, поддерживаем», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минфин этот «план Костина».
«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идёт исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил он.
Чиновник добавил, что расчёты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспортироваться товары из России должны за рубли или национальные валюты стран-покупателей, кроме того, должны быть минимизированы расчёты в иностранных валютах между российскими организациями, там где в этом нет необходимости.
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