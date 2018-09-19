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Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка «Пойдем» в Новосибирске

Обманщица оформила 29 кредитов на реальных людей, присвоив деньги, и просто снимала средства со счетов клиентов банка. Уголовное дело направлено в суд.

19.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Украла 4 млн рублей по фальшивым кредитам сотрудница банка Пойдем в Новосибирске

Обвиняемой грозит реальный срок

В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудницы банка, похитившей более 4 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы Новосибирска. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3, 4 ст. 159, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием лицом с использованием служебного положения, хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

-По версии следствия, в период с июня 2013-го по сентябрь 2017 года финансовый консультант кредитно-кассовых офисов АО Коммерческого Банка «Пойдем», имея доступ к автоматизированной системе банка, получила паспортные данные жителей Новосибирска и оформила без их ведома и согласия 29 кредитных договоров. После открытия на граждан расчетных счетов и перечисления банком денежных средств, женщина посредством дебетовых карт обналичила поступившие деньги через банкомат, похитив более 3,8 млн рублей. Кроме того, в указанный период она совершила хищение принадлежащего трем гражданам имущества на сумму более 200 тыс. рублей, перечислив денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, на подконтрольные ей счета, после чего обналичила деньги в банкомате. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму более 900 тыс. рублей, — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело будет рассмотрено в Заельцовском районном суде Новосибирска.


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