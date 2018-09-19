Пожаловаться губернатору на холод в квартирах могут жители Бердска

Две Кореи подписали соглашение в военной сфере
90 дачников ждут автобус на остановке Черемушной в Бердске
Противогазы купила власть для неработающих жителей Бердска
Вернул 15 тыс. рублей за разбитые зеркала ПАЗа хулиган в Бердске
СМИ сомневаются в правдивости данных о сбившей малайзийский «Боинг» ракете
Про холод в квартире можно пожаловаться губернатору 19 сентября
Отдать 45 000 кв. метров леса санаторию «Сибиряк» хочет власть Бердска
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
Идею главы ВТБ отказаться от доллара поддержал Минфин
А чего сразу не Путину?
1 1
Как удобно подгадали с датой! А раньше две недели мерзли и некому было жаловаться… Реалии!
1 0