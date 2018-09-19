КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную студию
Продам 3-комнатную квартиру
продам студию
продам двухкомнатную
Продам 3х-комнатную квартиру в ЦЕНТРЕ!
Продам студию на Белокаменном 37
Продам 3-к Попова
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Две Кореи подписали соглашение в военной сфере

90 дачников ждут автобус на остановке Черемушной в Бердске

Противогазы купила власть для неработающих жителей Бердска

Вернул 15 тыс. рублей за разбитые зеркала ПАЗа хулиган в Бердске

СМИ сомневаются в правдивости данных о сбившей малайзийский «Боинг» ракете

Про холод в квартире можно пожаловаться губернатору 19 сентября

Отдать 45 000 кв. метров леса санаторию «Сибиряк» хочет власть Бердска

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Идею главы ВТБ отказаться от доллара поддержал Минфин

Говорить о повышение стоимости хлеба запретила ФАС

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Про холод в квартире можно пожаловаться губернатору 19 сентября

19 сентября с 14.00 до 16.00 в общественной приемной губернатора области по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по отопительному сезону.

19.09.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.
 
Про холод в квартире можно пожаловаться губернатору 19 сентября

19 сентября с 14.00 до 16.00 в общественной приемной губернатора области по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2018-2019 года, а также порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области.
В «прямой линии» примут участие специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, государственной жилищной инспекции Новосибирской области и департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирск.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
200 тысяч рублей на развитие спортивного проекта получит бердчанин Две Кореи подписали соглашение в военной сфере 90 дачников ждут автобус на остановке Черемушной в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Давно пора, только поможет вряд ли… Им тепло, а на остальных до лампочки!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    А чего так поздно то -1сентября? Кто у времени уже и отопление включат, будем надеяться! Что ж Травников прямую линию не провел в то время, как горожане мерзли в квартирах, на работе, в детсадах, школах и больницах при нулевой температуре по ночам? А ну да…. К инаугурации готовился!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика