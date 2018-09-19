Про холод в квартире можно пожаловаться губернатору 19 сентября

19 сентября с 14.00 до 16.00 в общественной приемной губернатора области по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2018-2019 года, а также порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области.

В «прямой линии» примут участие специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, государственной жилищной инспекции Новосибирской области и департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирск.