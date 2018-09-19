Про холод в квартире можно пожаловаться губернатору 19 сентября

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Давно пора, только поможет вряд ли… Им тепло, а на остальных до лампочки!
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А чего так поздно то -1сентября? Кто у времени уже и отопление включат, будем надеяться! Что ж Травников прямую линию не провел в то время, как горожане мерзли в квартирах, на работе, в детсадах, школах и больницах при нулевой температуре по ночам? А ну да…. К инаугурации готовился!
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