Путин: Москва должна поднять до мирового уровня здравоохранение

Владимир Путин сегодня, 18 сентября, присутствовал на торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра города. Он победил на выборах 9 сентября. Инаугурация мэра состоялась в Московском концертном зале «Зарядье», сообщили в Кремле.

В ходе инаугурации президент заявил, что столице необзодимо поднять здравоохранение до мирового уровня.

«Москва должна закрепить за собой позиции в образовании, поднять до мирового уровня здравоохранение, которое призвано работать на благо всех граждан нашей страны», — сказал Путин. -Ещё одна масштабная задача, которую вы перед собой поставили, это программа реновации, которая позволит получить новое жильё миллиону москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны.