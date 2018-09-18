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Путин: Москва должна поднять до мирового уровня здравоохранение

На инаугурации мэра столицы президент заявил, что московская реновация позволит выработать стандарт для расселения хрущевок по всей стране.

18.09.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин: Москва должна поднять до мирового уровня здравоохранение

На церемонии вступления в должность мэра Москвы

Владимир Путин сегодня, 18 сентября, присутствовал на торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра города. Он победил на выборах 9 сентября. Инаугурация мэра состоялась в Московском концертном зале «Зарядье», сообщили в Кремле.

В ходе инаугурации президент заявил, что столице необзодимо поднять здравоохранение до мирового уровня.

«Москва должна закрепить за собой позиции в образовании, поднять до мирового уровня здравоохранение, которое призвано работать на благо всех граждан нашей страны», — сказал Путин. -Ещё одна масштабная задача, которую вы перед собой поставили, это программа реновации, которая позволит получить новое жильё миллиону москвичей и одновременно выработать стандарт улучшения жилищных условий для жителей пятиэтажек в других регионах страны.


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