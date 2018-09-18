КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию на Белокаменном 37
Продам 3-к Попова
Продам студию на Ключевой 55
Продам 2-к на Микрорайоне 59
Продам студию
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам 1-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин: Москва должна поднять до мирового уровня здравоохранение

Первых членов нового регионального правительства назвал Травников

У Путина попросят помочь отмежевать землю пятиэтажки жители Бердска

Майские указы Путина по жилью стоят 2,5 трлн руб

Купить автобусы поможет областная власть Бердску

Госдума сократила штрафы за прогулы депутатов

Меньше всех за услуги ЖКХ платят на Алтае и в Дагестане

Коллективный иск на невыплату компенсации за задержку зарплаты подали вожатые лагеря в Бердске

Проволок старушку полкилометра за зажатую дверями руку автобус в Новосибирске

Россия возложила ответственность за сбитый Ил-20 в Сирии на Израиль

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Первых членов нового регионального правительства назвал Травников

По всей вероятности, сохранят свои посты первый вице-губернатор, министр финансов и глава минтруда и соцразвития Новосибирской области.

18.09.2018 Фото: Nso.ru 3 коммент.

Первых членов нового регионального правительства назвал Травников

Губернатор Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал имена трех кандидатов, которые могут войти в новый состав правительства Новосибирской области. После инаугурации Травников отправил правительство региона в отставку, и в течение месяца он должен назвать имена его новых членов.

На заседании комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 18 сентября, Травников предложил депутатам утвердить Юрия Петухова на должность первого вице-губернатора, Виталия Голубенко на должность министра финансов и Ярослава Фролова на пост министра труда и социального развития. Они и сейчас занимают указанные должности, но в статусе исполняющих обязанности.

Вопрос об утверждении должны вынести на сессию Заксобрания 27 сентября, передает РБК.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин: Москва должна поднять до мирового уровня здравоохранение Первых членов нового регионального правительства назвал Травников Участок леса с зоопарком может потерять санаторий «Сибиряк» в Бердске

(3) Комментариев

  1. Victor

    А все в курсе, что Петухов — выпускник НКО-иностранного агента, Московской школы гражданского просвещения, которая финансируется госдепом?

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Новый мэр

      А ни чего что у нас Греф входит в совет директоров Джипи Морган,главный спекулянт на валютном рынке РФ. Так что это вам нельзя, а им можно как золотову :-D
      Человек против путина *IN LOVE*

      Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Ну и что? они будут проводить политику кабинета Медведева

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика