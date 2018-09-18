Первых членов нового регионального правительства назвал Травников

Путин: Москва должна поднять до мирового уровня здравоохранение
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А все в курсе, что Петухов — выпускник НКО-иностранного агента, Московской школы гражданского просвещения, которая финансируется госдепом?
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А ни чего что у нас Греф входит в совет директоров Джипи Морган,главный спекулянт на валютном рынке РФ. Так что это вам нельзя, а им можно как золотову
Человек против путина
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Ну и что? они будут проводить политику кабинета Медведева
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