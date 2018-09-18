Первых членов нового регионального правительства назвал Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал имена трех кандидатов, которые могут войти в новый состав правительства Новосибирской области. После инаугурации Травников отправил правительство региона в отставку, и в течение месяца он должен назвать имена его новых членов.

На заседании комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 18 сентября, Травников предложил депутатам утвердить Юрия Петухова на должность первого вице-губернатора, Виталия Голубенко на должность министра финансов и Ярослава Фролова на пост министра труда и социального развития. Они и сейчас занимают указанные должности, но в статусе исполняющих обязанности.

Вопрос об утверждении должны вынести на сессию Заксобрания 27 сентября, передает РБК.