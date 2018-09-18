У Путина попросят помочь отмежевать землю пятиэтажки жители Бердска

Все чаще в редакцию «Курьера» стали обращаться жители четырех многоквартирных домов, вдоль которых строится гипермаркет «Лента». Все как один уверяют, что строительство гипермаркета уничтожило лесонасаждения со старанием посаженные самими жителями пятиэтажек. Помимо этого, взамен нормальной детской площадки, маленьким жителям домов придется играть на парковке «Ленты».

Жительница дома № 19 улицы Комсомольской обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с криком о помощи: на протяжении нескольких лет мэрия Бердска не откликнулась на просьбу жильцов многоквартирных домов и не отмежевала земельные участки под них. Теперь на этом месте вырубили деревья и начали строить парковку для гипермаркета «Лента».

— С 2014 года мы с жильцами начали писать заявления с просьбой размежевать землю возле дома. Многие имели на той земле огородики, хотелось, чтобы участки официально относились к домам. Однако после трехлетней переписки мы начали сомневаться, что обещания в размежевании земли когда-нибудь воплотятся в реальность. С 2015 года мы уже начали более ответственно относиться к этой переписке и сохранять все документы,- рассказывает Татьяна Аверкина,- Со стороны власти наблюдается какая-то циничность. Сначала нам хотели отмежевать землю на расстоянии 50 метров от стен дома, потом — 22 метра, а теперь и вовсе — 12. Вдоль всего нашего дома протягивается парковка ленты. И удивительно, что и во дворе нашего дома сделали большую парковку. Деревья срубили, уже катают асфальт. Последний ответ мне пришел из администрации Бердска в декабре 2017 года за подписью Шестернина. В ответе было указано, что землю в пользу наших многоквартирных домов, отмежуют.

Татьяна Ивановна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она не однократно обращалась в прокуратуру Бердска, к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.

— Очень странные ответы мы получили от них. Травников отписался, что он не имеет права вмешиваться в наши дела, а прокуратура — что все по закону. Но ведь, так быть не может! Нам говорят в мэрии Бердска: «Лента же богатая, они за свой счет делали межевание, куда вы лезете!» Раньше у нас вид из окон был прекрасный — деревья, а теперь — парковка, мусор и кондиционеры «Ленты». Что же нам делать дальше, чтобы не потерять нормальный двор жилого дома? , — задается вопросом Татьяна Аверкина.

Бердчанка не опускает рук и настроена решительно: в ближайшие дни она обратится за помощью к президенту России Владимиру Путину, Общероссийский народный фронт и областную прокуратуру.

Начальник управления земельных отношений бердской мэрии Светлана Бахарева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что проект межевания земельного участка под строительства бердского гипермаркета «Лента» сформирован собственником земли в 2015 году.

— Я думаю, что обращения граждан нужно поднять и посмотреть, что там, если таковые имеют место быть. Межевание земельных участков под многоквартирные дома осуществляется по проекту межевания — это новое законодательство введено в 2015 году. Для того чтобы поставить на кадастровый учет землю многоквартирника необходимо разработать проект межевания. Либо собственники квартир вправе принять самостоятельное решение и разработать проект межевания, подать на учет в органы местного самоуправления. Вообще это обязанность администрации, но в отсутствии финансировании администрация такого решения не принимала за последние два года. Проект межевания был разработан ранее собственниками земельного участка, на котором сейчас осуществляется строительство гипермаркета «Ленты» и в данном проекте межевания запроектированы земельные участки под 4 многоквартирных дома. В ближайший месяц мы поставим эти земли на кадастровый учет, работы эти запланированы, — пояснила Светлана Владимировна.

Светлана Бахарева посоветовала жителям дома обратиться в управление градостроительства, где хранится вся документация по проектированию земельных участков. Там должны разобраться, почему земельный участок сократился с расстояния 50 метров от стены дома до 12.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал, что жители Бердска считают недопустимым расположение супермаркета «Лента» (ул. Комсомольская, 15) в зоне жилой застройки. По словам жительницы дома №9 по ул. Лелюха Светланы Кирикович, мало того, что супермаркет построили среди жилых домов, так еще и парковку делают во дворах.

— Вырубили все деревья, там был небольшой лесок. Сегодня уже пригнали трактор — идет работа по строительству парковки. Я думаю, никому не понравится, когда в чьем-то дворе будет гипермаркет с парковкой. А здесь получается, что на нее будут любоваться жильцы трех многоквартирных домов. Но почему-то нет общественного резонанса — все молчат, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кирикович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №15 по ул. Комсомольской в конце августа пожаловались на вырубку деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента». Они сомневались, что строители делают это законно.

Но как удалось узнать в управлении природными ресурсами, подрядная организация, занимающаяся строительством «Ленты», получила разрешение на вырубку деревьев. И проводила это на территории застройщика.

Напомним, на месте построенного супермаркета находилось здание профтехучилища №4 .

Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.

Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.

В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.