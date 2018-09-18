Купить автобусы поможет областная власть Бердску

Комитет Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике согласовал изменения в государственную программу «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы.

Финансирование программы в текущем году сокращается на 6 млн рублей – в соответствии с внесением изменений в закон об областном бюджете. Кроме того, как пояснил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, программа дополнена новым положением – из областной казны будет оказываться содействие местным бюджетам в обновлении (пополнении) подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. «В прошлом году, некоторые районы покупали автобусы за свои деньги, и мы не могли компенсировать их затраты», — аргументировал корректировку программы Анатолий Костылевский.

«Программа подтвердила свою жизнеспособность» — позитивно оценил реализацию программы председатель комитета Федор Николаев. «Программа получила второе дыхание. В течение двух лет она не действовала. Однако с посыла и настойчивости комитета в прошлом году во втором полугодии удалось включить 50 млн рублей на пополнение и обновление подвижного состава пассажирского транспорта. В прошлом году субсидии были предусмотрены только для сельских территорий, благодаря чему парк общественного пассажирского транспорта был обновлен во многих районах».

Глава комитета отметил, что на июньском заседании, перед парламентскими каникулами, министерству транспорта были даны рекомендации в плане совершенствования программы. «Министерство быстро отреагировало, внесло изменения в программу. Теперь содействие бюджета по пополнению (обновлению) подвижного состава пассажирского транспорта получат и городские округа – Бердск, Искитим, сам Новосибирск. Сняты ограничения и с муниципалитетов. Теперь и они, будучи учредителями ПАТП, при пополнении автопарка смогут получать софинансирование из средств областного бюджета».

Улучшены и условия участия в программе. Теперь приобретение автотранспорта софинансируется не на условиях 30:70, а 50:50, то есть в равных долях областным бюджетом и муниципалитетом. Кроме того, введен повышающий коэффициент. При приобретении низкопольных автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп граждан, а также автобусов с улучшенными экологическими характеристиками (работающих на газомоторном топливе) платеж муниципалитета снижается до 10%.

На заседании комитета вновь был поднят вопрос о повышении тарифов на пассажирские перевозки: транспортные тарифы в области не повышались с 2015 года. При этом вопрос об их повышении возникал регулярно, и, как заметил депутат Александр Барсуков, сейчас достиг «точки кипения».

«В течение трех лет — в 2016, 2017 и в 2018 году в областном бюджете были предусмотрены средства на компенсацию проезда лиц, подпадающих под разного рода льготы, — ежегодно порядка 220 млн рублей, которые затем перенаправлялись на другие цели, — прокомментировал председатель комитета Федор Николаев. – Сегодня муниципалитеты Новосибирска и других городов говорят: мы обосновали повышение тарифов. А правительство в лице департамента по тарифам утверждает, что им не хватает каких-то данных. Мы понимаем, решение принимать необходимо. Оборотных средств у перевозчиков нет. Парк пассажирского транспорта изношен, даже тех средств, которые выделяются сегодня, их не хватает. Мы поставили вопрос так: Новосибирск, вопрос касается, прежде всего, его, готовит исходные данные по полугодию для обоснования повышения тарифа. В октябре комитет вынесет этот вопрос на обсуждение, — подчеркнул Федор Николаев.