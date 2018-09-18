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Меньше всех за услуги ЖКХ платят на Алтае и в Дагестане

Самые «дорогие» платежки получают жители Камчатки — более 10 тыс. рублей в месяц.

18.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Меньше всех за услуги ЖКХ платят на Алтае и в Дагестане

Жители Дагестана и Республики Алтай меньше всех в России платят за услуги ЖКХ, самые большие расходы — в ЯНАО и на Камчатке, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Из рейтинга следует, что в среднем по стране в 2017 году расходы семьи на оплату коммунальных услуг составили около 4 тыс. рублей в месяц. Меньше всех тратят жители Республики Алтай, Дагестана, Хакасии и Тывы — менее 2,5 тыс. рублей.

Вместе с тем среднестатистическая семья на Камчатке тратит на услуги ЖКХ более 10 тыс. рублей в месяц. Более 7 тыс. рублей расходуют на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе.

При этом отмечается, что в целом по стране доля затрат граждан на коммунальные услуги в 2017 году по сравнению с 2016 годом незначительно снизилась (–0,4 процентных пункта). Сокращение коснулось примерно половины регионов. Наиболее существенно (более чем на 2 процентных пункта) она снизилась в Московской, Тюменской и в Смоленской областях.

В конце августа сообщалось, что предложение Министерства экономического развития по индексации тарифа ЖКХ не нашло поддержки Федеральной антимонопольной службы. Ранее Минэкономразвития предложило провести индексацию тарифов услуг ЖКХ в два этапа: первый должен быть проведен с 1 января на 1,7% в связи с повышением НДС с 18 до 20%.

Источник: Известия


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