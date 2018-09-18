Госдума сократила штрафы за прогулы депутатов

Почти треть россиян (30%) сочли Госдуму ненужным органом власти, не считают возможным обойтись без нее 61% опрошенных
Госдума на заседании во вторник приняла поправки в регламент нижней палаты в связи с изменением графика проведения плановых пленарных заседаний и увеличением их количества в месяц с шести до девяти.
В частности, было скорректировано положение о материальной ответственности за пропуск «пленарки» народным избранником без уважительной причины (больничный, командировка или отпуск). Депутаты внесли изменения в 44-ю статью думского регламента, которыми были снижены штрафные санкции в отношении депутата за фактический прогул одного заседания с одной шестой до одной девятой от его зарплаты.
«В случае отсутствия депутата Госдумы на заседании палаты без уважительной причины в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание», — говорится в новой редакции регламента палаты.
Одновременно были внесены поправки в порядок регистрации парламентариев в пленарные дни. Помимо использования электронной карточки или подачи письменного заявления, теперь можно просто заявить о своем присутствии с рабочего места в зале заседания.
Госдума в осеннюю сессию работает в новом режиме. Пленарные заседания проводятся трижды в неделю (вторник, среда и четверг) с 10:00 до 14:00 без отрыва от законотворчества вместо двух плановых «пленарок» с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами, как это было ранее. Таким образом, при сохранении количества трудовых часов депутатов, число пленарных заседаний в месяц увеличилось с шести до девяти.
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Конечно, это не быдло! себя то жалко Человек против путина
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