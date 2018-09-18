Проволок старушку полкилометра за зажатую дверями руку автобус в Новосибирске

Прокуратурой Калининского района Новосибирска проведена проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 30 авпреля, сообщили в прокуратуре Новосибрской области сегодня, 18 сентября.

Проверкой установлено, что в тот день водитель городского автобуса на остановке «АЗС» закрыл двери в тот момент, когда из автобуса выходила пожилая женщина. Пассажирке зажало правую руку, автобус начал движение и пенсионерку волокло за автобусом не менее 500 метров. В результате ДТП 81-летней женщине был причинен вред здоровью.

По итогам проверки прокурором района Алексеем Чуньковым в Калининский районный суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в результате ДТП. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с автотранспортного предприятия в пользу потерпевшей взыскано 25 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.