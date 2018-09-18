Коллективный иск на невыплату компенсации за задержку зарплаты подали вожатые лагеря в Бердске

С редакцией «Курьер. Среда. Бердск» снова связался Виталий, который работал вожатым в новосибирском лагере, расположенным в зеленой зоне Бердска за Новым поселком. Он рассказал, что зарплату за месяц работы в лагере «Красная горка» он и его коллеги получили.

— Нам выплатили зарплату: кому 3 000 рублей, кому 5 000 рублей. Но нам не посчитали компенсацию за задержку заработной платы. Мы считаем, что и зарплату нам выплатили не в полном объеме. Вчера, 17 сентября, мы отнесли в бердский суд коллективный иск в отношении лагеря «Красная горка» с просьбой выплатить нам все, что положено по закону, — сообщил бывший вожатый лагеря.

Напомним, что вожатые лагеря «Красная горка» получили зарплату за август в размере 1 рубля 40 копеек, 1 рубль 70 копеек и по 200 рублей 13 сентября за проработанный август. Тогда исполняющий обязанности директора летнего оздоровительного лагеря «Красная горка» Илья Баяндин уверил «Курьер. Среда. Бердск», что все сотрудники лагеря, которые работали в сезон по срочному договору зарплату получили. Однако уточнил, что некоторые сотрудники получили не всю зарплату в связи с техническим сбоем.

После публикации материала 12 сентября с Виталием связались из министерства труда и соцразвития и сообщили, что после прочтения материала на сайте «Курьер. Среда. Бердск» решили оперативно устранить нарушение закона в части оплаты труда.

— Мне позвонили из правительства Новосибирской области и сообщили, что сегодня же перечислят всем все деньги. Они, видимо, придут вечером или завтра утром — как банк сработает. Впрочем, посмотрим, сколько перечислят, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виталий.

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