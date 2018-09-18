Писали чернилами за советскими партами школьники из Бердска

В минувшие выходные первоклассники из Экономического лицея Бердска окунулись в школьное советское прошлое, побывав в историко-художественном музее Искитима.

Особый интерес у нынешних учеников вызвала парта, которая отличается от современных. Каждый школьник мог присесть за нее и сфотографироваться на память.

Как рассказала заведующая научно-просветительским сектором искитимского музея Любовь Замиралова, эта парта появилась давным-давно два века назад. Ее создал еще до революции, в 1870 году врач-гигиенист Федор Эрисман. Раньше парты были деревянные — экологические.

Доктор учел все особенности строения ребячьего тела. Он заботился не только об осанке ребятишек, но и о зрении. Наклон парты 30-40 см, это оптимальное расстояние от книги до глаз.

Школьная форма также изменилась. Современные школьницы чаще ходят в блузках и юбках, раньше носили платья и фартуки. Черный — на будни, белый — на праздники. Синий пиджак заменил жилет, а вместо октябрятской звездочки теперь логотип учебного заведения.

Официально отменили форму в 1994 году.

— Раньше дети ходили в школу с портфелями, они значительно меньше современных ранцев, потому что набор школьных принадлежностей был гораздо меньше, — подчеркнула Любовь Замиралова.

В конце экскурсии ребята смогли пописать чернилами. Это оказалось не так просто. Не обошлось без клякс, но процесс очень захватил юных бердчан. Родители школьников не только наблюдали за процессом, но и фотографировали на телефон уникальное действо.