Писали чернилами за советскими партами школьники из Бердска

В минувшие выходные первоклассники из Экономического лицея Бердска окунулись в школьное советское прошлое, побывав в историко-художественном музее Искитима.
Особый интерес у нынешних учеников вызвала парта, которая отличается от современных. Каждый школьник мог присесть за нее и сфотографироваться на память.
Как рассказала заведующая научно-просветительским сектором искитимского музея Любовь Замиралова, эта парта появилась давным-давно два века назад. Ее создал еще до революции, в 1870 году врач-гигиенист Федор Эрисман. Раньше парты были деревянные — экологические.
Доктор учел все особенности строения ребячьего тела. Он заботился не только об осанке ребятишек, но и о зрении. Наклон парты 30-40 см, это оптимальное расстояние от книги до глаз.
Школьная форма также изменилась. Современные школьницы чаще ходят в блузках и юбках, раньше носили платья и фартуки. Черный — на будни, белый — на праздники. Синий пиджак заменил жилет, а вместо октябрятской звездочки теперь логотип учебного заведения.
Официально отменили форму в 1994 году.
— Раньше дети ходили в школу с портфелями, они значительно меньше современных ранцев, потому что набор школьных принадлежностей был гораздо меньше, — подчеркнула Любовь Замиралова.
В конце экскурсии ребята смогли пописать чернилами. Это оказалось не так просто. Не обошлось без клякс, но процесс очень захватил юных бердчан. Родители школьников не только наблюдали за процессом, но и фотографировали на телефон уникальное действо.
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