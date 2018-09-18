Пожаловаться губернатору на холод в квартирах могут жители Бердска

В общественной приемной губернатора будет проведена «прямая линия» по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2018-2019 года.

19 сентября с 14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена «прямая линия» по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2018-2019 года, а также порядка и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области.

В «прямой линии» примут участие специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, государственной жилищной инспекции Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» именно 19 сентября в Бердске начнут запускать тепло в жилые дома. По графику батареи должны потеплеть во всех 600 многоквартирных домах города за три дня.