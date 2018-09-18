Пожаловаться губернатору на холод в квартирах могут жители Бердска

Проволок старушку полкилометра за зажатую дверями руку автобус в Новосибирске
Россия возложила ответственность за сбитый Ил-20 в Сирии на Израиль
Писали чернилами за советскими партами школьники из Бердска
Сгорели три дома, но не взрывались канистры с бензином на пожаре в СНТ Бердска
Израиль не пускает в страну россиян
Пассажир задушил таксиста и спрятал его труп в СНТ «Голубые озера» под Новосибирском
Ослеп и оглох отравленный участник Pussy Riot Петр Верзилов
Нашла продавца медзаключений наркоманам и психам за 25 тыс. рублей полиция Бердска
Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего 16-этажного дома в Новосибирске
Отменили итоги второго тура выборов главы Приморья в одном районе Владивостока