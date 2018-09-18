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Пассажир задушил таксиста и спрятал его труп в СНТ «Голубые озера» под Новосибирском

Убив водителя, клиент забрал его автомобиль и выручку. Оперативники вычислили подозреваемого в убийстве таксиста.

18.09.2018 Нет комментариев

Пассажир задушил таксиста и спрятал его труп в СНТ Голубые озера под Новосибирском

Полицейские нашли подозреваемого

В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту убийства 43-летнего водителя такси, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области сегодня, 18 сентября.

14 сентября в вечернее время житель Новосибирска, работавший водителем такси, приступил к выполнению заказа по перевозке пассажира от дома на Красном проспекте к озеру, расположенному вблизи СНТ «Голубые озера» Новосибирского района. После чего его местонахождение установлено не было.

-В связи с тем, что имелись основания полагать, что в отношении мужчины совершено преступление, следователями Заельцовского межрайонного следственного отдела СКР незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, — рассказали в СКР.

Благодаря оперативной и слаженной работе следователей СКР и сотрудников ГУ МВД РФ по Новосибирской области подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался 33-летний житель Калининского района Новосибирска.

По версии следствия, вечером 14 сентября подозреваемый вызвал такси и попросил отвезти его на ул. Курчатова  Новосибирска, попутно под надуманным предлогом заехав на озеро, расположенное вблизи СНТ «Голубые озера». По прибытию к озеру, мужчина задушил водителя такси, после чего спрятал его тело в безлюдном месте и завладел автомобилем и денежными средствами пострадавшего.

В настоящее время продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне пассажир пытался зарезать таксиста в Новосибирске. Клиент ножом ударил в шею водителя, но тот выжил.


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