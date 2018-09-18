Давать деньги вместо земельных участков хочет губернатор Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание с руководящим составом Новосибирской области. Ключевым вопросом совещания стал вопрос о предоставлении земельных участков льготным категориям граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С докладом о предоставлении земельных участков льготным категориям выступил временно исполняющий обязанности руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Действующим законодательством установлен достаточно широкий круг льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства на территории Новосибирской области. Всего насчитывается 13 льготных категорий, из которых первоочередным правом на получение земли обладают граждане, имеющие трех и более детей, граждане, имеющие детей-инвалидов; инвалиды I, II, III групп и инвалиды войны. Последним земельные участки могут быть предоставлены для ведения дачного хозяйства и садоводства.

По информации, содержащейся в Сводном реестре граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельного участка, по состоянию на 31 августа, в Новосибирской области состоит на учете 25 801 граждан, обладающих льготой, из них 7 168 граждан, имеющих трех и более детей. За период с 2011 – I полугодие 2018 в регионе был обеспечен земельными участками 5 681 гражданин, обладающий льготой, из них 2 722 – имеющих трех и более детей.

Департаментом имущества и земельных отношений области ведется работа по определению территорий из земель, полномочия по распоряжению которыми, имеются у департамента. В настоящее время определены территории для предоставления земельных участков льготным категориям граждан из земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых, по предварительной оценке, после внесения необходимых изменений в градостроительную документацию возможно образовать ориентировочно 3400 земельных участков.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Андрей Травников охарактеризовал потребность в земельных участках для льготных категорий граждан, как очень высокую. Для предоставления земельных участков всем гражданам, содержащейся в Сводном реестре, потребуется порядка 2500 га земельных ресурсов. Объективное рассмотрение ситуации говорит о том, что простое предоставление земельных участков далеко не всегда создает условия для строительства жилья, и не решает задачу по улучшению жилищных условий граждан.

Глава региона поручил изучить опыт других регионов, в том числе практику предоставления денежной компенсации взамен бесплатной выдачи земельных участков. «Денежной компенсации, целевой, которую можно использовать, совместно с материнским капиталом, для улучшения жилищных условий. Например, для приобретения квартир», – отметил Андрей Травников.

Специалисты департамента имущества и земельных отношений в течении месяца должны изучить практику, наработанную в этой сфере регионами Российской Федерации, а также представить свое заключение о том, насколько применима эта практика на территории Новосибирской области, исходя из задачи создания эффективных механизмов по улучшению жилищных условий граждан.