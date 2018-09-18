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Увольнение грозит третьей части работающих россиян

Из-за развития новых технологий порядка 75 млн человек в России могут остаться за трудовым бортом.

18.09.2018 Фото: pixabay 5 коммент.

Увольнение грозит третьей части работающих россиян
Развитие технологий, автоматизация процессов и внедрение роботов в производство до 2020 года оставят около 75 миллионов человек без работы. При этом новые технологии не создадут дисбаланса на рынке труда и резкого роста безработицы, наоборот, эксперты прогнозируют, что новые технологии создадут около 133 миллионов новых рабочих мест. Подобный прогноз заложен в докладе «Будущее рабочих мест 2018», выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF), Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

«В России, по самым скромным оценкам, может быть сокращено до 30 процентов персонала практически во всех секторах. Два основных фактора, которые будут влиять на это, — низкая производительность труда и появление новых технологий», — рассказал «Ленте.ру» партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных.

По итогам 2017 года, 29 процентов всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы. В 2022 году этот показатель достигнет 42 процентов, а в 2025 — уже 52 процента, то есть роботы будут выполнять больше задач, чем люди.

«Компании в России выделяют три ключевые стратегии решения проблемы изменения структуры рабочих мест: вместо переобучения и развития компетенций текущего персонала планируют нанимать новых сотрудников с новыми навыками, автоматизировать рабочие процессы и использовать пул временных специалистов», — говорит Праздничных.

Главными технологиями, которые будут определять экономический ландшафт в ближайшие годы, эксперты назвали высокоскоростной мобильный интернет, повсеместное использование больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии. Опасение, что роботы и алгоритмы лишат людей работы, необоснованно в среднесрочной перспективе: в большинстве случаев они могут взять на себя лишь часть операций, которые выполняет сотрудник, но не все его обязанности.

Меньше четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70 процентов и больше, при этом все чаще становится ясно, что выгоднее не заменять, а дополнять передовые технологии грамотными кадрами, что способствует росту производительности труда.

В докладе представлено видение экспертов WEF и работодателей по всему миру. Основа исследования — опрос работодателей в 20 странах (совокупный объем их экономик — 70 процентов мирового ВВП). Общее число опрошенных компаний — 313. Число их сотрудников — около 15 миллионов человек.

Источник: lenta.ru


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(5) Комментариев

  1. Adeli

    От редакции:
    Вам грозит увольнение?

    Никто без работы не останется: пенсионный возраст подняли, за увольнение предпенсионеров работодателей будут сажать, так что скоро откроются дополнительные вакансии надзирателей за бывшими работодателями. Тюрем будет не хватать, будут строить новые тюрьмы, значит будут новые рабочие места строителей тюрем, вакансии всех мастей в этой инфраструктуре опять откроются! Лепотаааа….. Вот заживём!

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  2. Аноним

    бред. на предприятиях станки и оборудование очень очень старое. какие роботы.

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  3. Драгоценная

    Согласно данным Росстата, сегодня численность трудоспособного населения России составляет 82,2 млн человек. Бред полный, что до 2020 года оставят около 75 миллионов человек без работы. Иногда читаешь и думаешь кто в «адеквате», или кто читает, или кто пишет подобные статьи!?

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