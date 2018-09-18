Нашла продавца медзаключений наркоманам и психам за 25 тыс. рублей полиция Бердска

Сотрудники полиции Бердска провели проверку по факту продажи медзаключений «проблемным» клиентам», состоящим на учете у нарколога и психиатра за 25 000 рублей в Бердске и Искитиме. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в минувшую пятницу, 14 сентября, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Результаты проверки в главном управлении МВД по НСО обещали предоставить по официальному запросу в течении текущей недели.

Напомним, что в начале августа жительница Искитима Ольга обращалась в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой разобраться: законно ли выдают водительские медсправки людям, состоящим на учете у нарколога и психиатра.

— Искитимский микрорайон Индустриальный с начала июля был обклеен подобными объявлениями. Расклейки с призывами о помощи ссылались на один и тот же телефонный номер. Это 100% какая-то мошенническая схема. За руль садят наркоманов и людей с психическими расстройствами, — возмущалась Ольга.

Ольга рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что после публикации материала расклейки с предложением пройти медкомиссию за 25 000 рублей проблемным клиентам в искитимском Индустриальном микрорайоне не стало. Жители Бердска на стендах объявлений жилых домов также не видят подобных объявлений.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обращался к предприимчивому бизнесмену и получил инструкцию: что необходимо сделать и куда подъехать, чтобы подобную справку получить. По словам продавца справок, данной услугой воспользовались 12 жителей Бердска и Искитима. Нареканий в сторону продавца по результатам сделки не было.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством РФ люди, состоящие на учете у нарколога и психиатра не могут обладать водительским удостоверением. На дороге,по вине водителя в наркотическом или алкогольном опьянении, может произойти смертельная трагедия. Продолжение — в ближайшее время.