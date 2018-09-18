Агитировать за кандидата на пост губернатора имели право чиновники Бердска

Агитационный плакат Травникова в поселке Боровом закидали грязью
Повторную проверку провел ЦИК Новосибирской области по просьбе бердчанина и опросил служащего бердской мэрии, который по мнению бердчанина просил разместить плакат нынешнего губернатора Новосибирской области Травникова перед выборами в одном из центральных магазинов Бердска.
— В результате проверки факты распространения муниципальными служащим администрации Бердска агитационного материала кандидата в губернаторы НСО не подтвердились. Сотрудник мэрии обращался в магазин для размещения информационного материала избирательной комиссии НСО в выборах губернатора 9 сентября 2018 года Это подтвердил и директор магазина, опрошенные в ОМВД России по городу Бердску в рамках проверки заявления.
Указанный служащий также опровергает факт распространения им агитационных материалов. Каких-либо новых доказательств нарушения муниципальным служащим избирательного законодательства не предоставлено, — сообщили в официальном ответе заявителю обращения.
В связи с этим ЦИК НСО не увидел нарушений избирательного законодательства по предоставленной информации. ЦИК пояснил, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 статьи 48 ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» участие муниципальных служащих в предвыборной агитации, в том числе, распространение агитационных материалов не носит абсолютного запрета и допускается, но не при исполнении служебных обязанностей и с использованием преимуществ служебного положения.
Напомним, что 7 августа бердчанин сообщал «Курьер. Среда. Бердск» о том, что сотрудники бердской мэрии просили повесить портрет тогда еще кандидата на пост губернатора Травникова в одном из центральных магазинов города. По данному факту ЦИК и полиция провела проверку и установили, что чиновники Бердска не развешивали в магазинах портреты Травникова.
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Стоит такой чиновник и вешает свой плакат
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глядя на этот плакат, вспомнился новый сериал «Домашний арест». Там, с подачи бывшего мэра обвинённого в коррупции, выдвигался некий Иван Самсонов. Дыкть, они ему придумали слоган «Все говорят, а я делаю».
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