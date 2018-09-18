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Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего 16-этажного дома в Новосибирске

Среди спасенных 10 детей. Сложности к проезду пожарных машин добавляла огороженная территория дома и заставленные в хаотичном порядке автомобили у подъезда.

18.09.2018 Фото: МЧС Один комментарий

Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего 16 этажного дома в Новосибирске
В Новосибирске устанавливают точную причину пожара, из-за которого эвакуировали 50 человек, в том числе 10 детей. Одна из основных версий – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Поздно вечером, 17 сентября, на пульт дежурного поступило сообщение от очевидцев, что из окон идет дым на 16 этаже жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска. Моментально пожарно-спасательные подразделения выехали к месту происшествия, но сложности к проезду добавляла огороженная территория дома и заставленные в хаотичном порядке автомобили у подъезда. По прибытии было решено проверять здание поэтажно.

Включившись в звено газодымозащитной службы, спасатели приступили к проверке многоэтажки, и с помощью личного состава пожарно-спасательных частей с нижележащих этажей было эвакуировано 30 человек, в том числе десять детей, с верхних этажей по лестничным маршам эвакуировано 18 человек и с помощью спасательных устройств спасено два человека с 16 этажа высотного здания.

В результате пожара огнем повреждены домашние вещи, помещение кухни закопчено по всей площади. Погибших и травмированных нет.

На тушение пожара привлекалось 27 человек личного состава, 8 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:

— недопустимо использовать электроприборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

— нельзя пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

— не закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;

— не разбирайте включенные электроприборы! Ремонт электрических приборов должен выполнять только квалифицированный специалист;

— никогда не пользуйтесь электроприборами в сыром или слишком влажном помещении, а также не пользуйтесь электроприборами с питанием от электросети на улице во время дождя, снегопада или тумана;

— обогреватели должны устанавливаться вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья;

— перед уходом из дома на длительное время, необходимо проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены;

— ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей.

Строгое соблюдение и выполнение правил пожарной безопасности — сохранит жилье, имущество, жизнь и здоровье людей.

При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего 16-этажного дома в Новосибирске»

    Кто знает, в Бердске есть лестницы на пожарках, для эвакуации с 16 этажа?

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