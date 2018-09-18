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РКЦ Бердска: в ближайшее время онлайн-платежи за услуги ЖКХ восстановим

Новый директор РКЦ собрал весь пакет документов и направился в главный офис Сбербанка, чтобы как можно скорее возобновить работу приостановленных онлайн-сервисов.

18.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

РКЦ Бердска: в ближайшее время онлайн платежи за услуги ЖКХ восстановим

Бердчане платят за услуги ЖКХ в кассах РКЦ

Сегодня, 18 сентября, новый директор «Расчетно-кассового центра» Бердска Рамиз Масимов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в данный момент он направляется в центральный офис ПАО Сбербанка Новосибирска, чтобы предоставить электронную подпись и весь необходимый пакет документов для возобновления платежей за коммунальные услуги посредством сервисов «Сбербанк-Онлайн» и «Системы город».

— Я работаю над этим вопросом. Были некоторые проблемы, но мы их решаем. Я только вчера получил электронную подпись. Сейчас еду на встречу, после которой станет известна точная дата возобновления работы данных систем, — рассказал Рамиз Рафигович.

Напомним, что с 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов. Он будет совмещать две должности.

Напомним , что с 14 сентября РКЦ Бердска возглавил директор УК СКС Рамиз Масимов. Он будет совмещать две должности.

— Основная задача расчетно-кассового центра – бесперебойное принятие от населения платежей, их распределение согласно законодательству, — заявил Рамиз Рафигович сайту «Курьер.Среда.Бердск». – Буду стремиться работать так, чтобы бердчане не испытывали никаких проблем при оплате коммунальных платежей.

36-летний Масимов, возглавляющий СКС с 2015 года, сменил арестованную за пособничество экс-директору КБУ Александру Кожину Марину Глазкову.
Глазкова руководила РКЦ с 2012 года, ее Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере.

Сразу после предъявления обвинения 24 августа суд отправил ее под домашний арест на два месяца. По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин. После ареста Глазковой у горожан возникли проблемы с онлайн-платежами за услуги ЖКХ

Учредителями РКЦ являются частное лицо Игорь Мотин и МУП КБУ Бердска в лице директора Владимира Воспанчука.

Новый руководитель до прихода в УК СКС работал замом гендиректора ЗАО ГК Вымпел.
Рамиз Масимов — коренной бердчанин и увлечен общественной деятельностью, так, он входит в состав общественной палаты Бердск


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(1) Комментарий

  1. просто я

    НВР: теперь никак не оплачиваю, раньше да…
    За тепло, свет, воду заплатил, а за обслуживание нет
    Ждёмс… когда начнут принимать платежи. Стоять с бабушками в очередях в кассы вообще не вариант…

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