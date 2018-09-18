За убитую самку косули заплатит 100 тыс. рублей браконьер из Бердска

За смерть братьев в коммунальной яме суд дал реальные сроки виновным в Новосибирской области
Исчез российский самолет Ил-20 в Сирии
График: когда станут теплыми батареи в домах Бердска
Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing
Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске
Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко
Определить ответственного за «бесхозную» ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска
Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске
ЦИК не назовет имя губернатора Приморья до рассмотрения жалоб кандидата от КПРФ
Полиция не нашла хулиганку, врезавшую пощечину пассажирке маршрутки в Бердске