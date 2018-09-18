За убитую самку косули заплатит 100 тыс. рублей браконьер из Бердска

16 августа 2018 года вступило в законную силу решение Бердского городского суда по иску Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области к Лучкину Д. В. о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконной охоты, сообщили в бердском суде.

Решением Бердского городского суда от 10 апреля 2018 года исковые требования Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области удовлетворены. С Лучкина в пользу государства РФ взыскано 100 000 руб. в счет возмещения вреда, причиненного окружающей природной среде за незаконную добычу одной особи (самка) охотничьего животного (косуля сибирская) на территории общедоступных охотничьих угодий Ордынского района Новосибирской области.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 22 января 2017 года на территории общедоступных охотничьих угодий Ордынского района Новосибирской области Лучкин, не имея разрешения на право добычи копытных животных на данную территорию, незаконно добыл одну особь (самку) дикого животного косуля сибирская в неустановленные сроки охоты на данный вид охотничьих ресурсов при помощи охотничьего ружья Вепрь-223, калибр 223 Rem № MN 3127.