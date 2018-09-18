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Исчез российский самолет Ил-20 в Сирии

Связь с самолетом ВКС, на борту которого находятся 14 человек пропала в ночь на 18 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря.

18.09.2018 Фото: twitter.com/yunarmy_news Нет комментариев

Исчез российский самолет Ил 20 в Сирии

Ил 20 «Лысуха» — самолет радиоэлектронной разведки

Самолет Ил-20 ВКС, на борту которого находились 14 человек, пропал в Сирии во время ударов израильской авиации по объектам в Латакии. В это же время российские военные зафиксировали ракетные пуски в Средиземном море с французского фрегата.

Онлайн-репортаж РИА Новости

02:28
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20
01:54
Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию
01:52
На борту пропавшего Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна
01:50
Российский Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия
01:48
У авиабазы Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20

03:56

Еще в 2015 году американское издание The National Interest отметило, что одной из важных составляющих стремительного успеха боевой авиации России в Сирии стали электронные шпионы — системы радиоэлектронной разведки.

«Хотя Москва и не назвала носитель разведывательной аппаратуры, в соцсетях появились снимки летающих над полем боя российских самолётов-разведчиков Ил-20М (по кодификации НАТО Coot — «Лысуха»)», — пишет NI.

03:49

Телеканал CNN опубликовал новость про исчезновение Ил-20 с заголовком «Сирийский режим случайно сбил российский военный самолет». В соцсетях сразу же обвинили американских журналистов в искажении информации.

02:28
Израиль отказался комментировать пропажу российского Ил-20

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля, взяв перед этим паузу для консультации с начальством.

02:05

Ранее Ил-20 неоднократно был замечен в небе над Сирией.

02:04

В минувший понедельник источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что системы противовоздушной обороны в Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия. Сирийский военный источник уточнил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.

02:02

Ил-20 — самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.

01:54
Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию

01:52
На борту пропавшего Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба неизвестна

01:50
Российский Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия

Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата «Овернь» («Auvergne»).

01:48
У авиабазы Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении министерства обороны РФ.


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