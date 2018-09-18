Сгорели три дома, но не взрывались канистры с бензином на пожаре в СНТ Бердска

Начальник отдела надзорной деятельности Бердска Николай Степоненков рассказал «Курьер. Среда. Бердск» из-за чего произошел крупный субботний пожар в СНТ «Отдых».

— В этом пожаре пострадало три дома. Третий дом не сильно пострадал, но тем не менее — стекло разбито, сайдинг потек. Есть такой факт, что в домик была встроена баня. Хотя по по свидетельствам о праве собственности строение оформлено как садовый дом. Причиной пожара стала эксплуатация печного отопления с несоответствующей отступкой. Нагреваемая часть металлической печи располагалась слишком близко от горючей отделки встроенной парилки. Печь нагрелась и отделка загорелась. Проверка предварительная не завершена, устанавливается причиненный ущерб, — рассказал Степоненков.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вечером 15 сентября в 20:29 вечера начался пожар в садовом обществе «Отдых», расположенном близ микрорайона Раздольного. Горели строения на двух участках улицы Садовой. Из достоверного источника «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что оперативно прибывшие пожарные столкнулись с закрытыми в СНТ воротами. Чтобы проехать на место происшествия, спецмашинам пришлось сломать забор. Однако вчера, 17 сентября, Степоненков не стал подтверждать данную информацию, сославшись на отсутствие материалов дела.

— Что касается забора и шлагбаума, то в любом случае это будет отражено в материалах дела, это же повлияло на время прибытия пожарных. Даже остановиться, а потом двинуться — это тоже потеря времени. У нас во многих придворовых территориях города устанавливаются шлагбаумы. Если шлагбаум в садовом обществе «Отдых» был автоматический и с функцией ручного открывания, то пожарные бы могли подойти и открыть его. Такой шлагбаум не считается препятствием. Когда все материалы ко мне поступят и я начну проводить проверку в отношении дачного общества, тогда и смогу понять, что там происходило, — сообщил начальник ОНД Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что очевидцы пожара отчетливо слышали во время пожара хлопки похожие на взрывы, поэтому предположили, что пожар произошел из-за взрыва канистр с бензином. Однако Николай Степоненков данную информацию опроверг:

— Мы при осмотре не обнаружили канистры с бензином. Во время тушения происходили хлопки, может быть там была емкость пластмассовая или банка с вином. Пожар уничтожил в основном крыши, поэтому думать, что кто-то на крыше возле трубы поставил пару канистр с бензином вообще абсурдно. В основном ведь все собственники дач женщины, зачем бы им хранить бензин на чердаке?, — рассуждает Николай Анатольевич, — мог хлопнуть любой плотно закрытый сосуд. Ведь при нагревании металл расширяется, и при подаче кислорода могло случиться распыление кислорода, что и вызвало хлопок. Может в горящем доме была литровая банка вайспирита или банка из-под краски, которая могла нагреться и произвести хлопок. Даже бросив в костер пластиковую бутылку, можно наблюдать, что после нагрева пластика через него проходит воздушный поток, который и вызывает хлопок.

В этом году в Бердске произошло 57 пожаров, двое бердчан погибли, семеро- пострадали. Николай Степоненков предупреждает, что в связи с похолоданием, нужно быть наиболее острожными при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов. Ставить на безопасное расстояние от штор, не накрывать горючими предметами, чтобы исключить перегревание. Не располагать топливо на притопочных местах и эксплуатировать только исправные печи.

— Это же на самом деле трагедия: собственник дачного дома сам пострадал и нанес ущерб другим собственникам. теперь они требуют возмещение ущерба. Я считаю, что необходимо трижды подумать о безопасности. Нужно, чтобы проводка с каким-то запасом надежности проходила и необходимо производить своевременный ремонт печного отопления, соблюдая все нормы безопасности от печи до горючих средств, — предостерегает от трагедии Степоненков.

Напомним, что пожар начался вечером минувшей субботы, 15 сентября в СНТ «Отдых». В 20:47 пожар был ликвидирован. Но еще долго пожарные проливали тлеющие конструкции. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава. На место происшествия выезжали полицейские, чтобы при необходимости оказать помощь огнеборцам. Погибших и пострадавших нет.