КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию на Ключевой 55
Продам 2-к на Микрорайоне 59
Продам студию
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Проволок старушку полкилометра за зажатую дверями руку автобус в Новосибирске

Россия возложила ответственность за сбитый Ил-20 в Сирии на Израиль

Писали чернилами за советскими партами школьники из Бердска

Сгорели три дома, но не взрывались канистры с бензином на пожаре в СНТ Бердска

Израиль не пускает в страну россиян

Пассажир задушил таксиста и спрятал его труп в СНТ «Голубые озера» под Новосибирском

Ослеп и оглох отравленный участник Pussy Riot Петр Верзилов

Нашла продавца медзаключений наркоманам и психам за 25 тыс. рублей полиция Бердска

Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего 16-этажного дома в Новосибирске

Отменили итоги второго тура выборов главы Приморья в одном районе Владивостока

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Сгорели три дома, но не взрывались канистры с бензином на пожаре в СНТ Бердска

Собственник дачного дома в СНТ «Отдых» встроил в деревянное строение баню. Из-за неправильной эксплуатации печного отопления произошел пожар. Ущерб причинен серьезный.

18.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Сгорели три дома, но не взрывались канистры с бензином на пожаре в СНТ Бердска

Пожар уничтожил строения на двух дачных участках

Начальник отдела надзорной деятельности Бердска Николай Степоненков рассказал «Курьер. Среда. Бердск» из-за чего произошел крупный субботний пожар в СНТ «Отдых».

— В этом пожаре пострадало три дома. Третий дом не сильно пострадал, но тем не менее — стекло разбито, сайдинг потек. Есть такой факт, что в домик была встроена баня. Хотя по по свидетельствам о праве собственности строение оформлено как садовый дом. Причиной пожара стала эксплуатация печного отопления с несоответствующей отступкой. Нагреваемая часть металлической печи располагалась слишком близко от горючей отделки встроенной парилки. Печь нагрелась и отделка загорелась. Проверка предварительная не завершена, устанавливается причиненный ущерб, — рассказал Степоненков.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вечером 15 сентября в 20:29 вечера начался пожар в садовом обществе «Отдых», расположенном близ микрорайона Раздольного. Горели строения на двух участках улицы Садовой. Из достоверного источника «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что оперативно прибывшие пожарные столкнулись с закрытыми в СНТ воротами. Чтобы проехать на место происшествия, спецмашинам пришлось сломать забор. Однако вчера, 17 сентября, Степоненков не стал подтверждать данную информацию, сославшись на отсутствие материалов дела.

— Что касается забора и шлагбаума, то в любом случае это будет отражено в материалах дела, это же повлияло на время прибытия пожарных. Даже остановиться, а потом двинуться — это тоже потеря времени. У нас во многих придворовых территориях города устанавливаются шлагбаумы. Если шлагбаум в садовом обществе «Отдых» был автоматический и с функцией ручного открывания, то пожарные бы могли подойти и открыть его. Такой шлагбаум не считается препятствием. Когда все материалы ко мне поступят и я начну проводить проверку в отношении дачного общества, тогда и смогу понять, что там происходило, — сообщил начальник ОНД Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что очевидцы пожара отчетливо слышали во время пожара хлопки похожие на взрывы, поэтому предположили, что пожар произошел из-за взрыва канистр с бензином. Однако Николай Степоненков данную информацию опроверг:

— Мы при осмотре не обнаружили канистры с бензином. Во время тушения происходили хлопки, может быть там была емкость пластмассовая или банка с вином. Пожар уничтожил в основном крыши, поэтому думать, что кто-то на крыше возле трубы поставил пару канистр с бензином вообще абсурдно. В основном ведь все собственники дач женщины, зачем бы им хранить бензин на чердаке?, — рассуждает Николай Анатольевич, — мог хлопнуть любой плотно закрытый сосуд. Ведь при нагревании металл расширяется, и при подаче кислорода могло случиться распыление кислорода, что и вызвало хлопок. Может в горящем доме была литровая банка вайспирита или банка из-под краски, которая могла нагреться и произвести хлопок. Даже бросив в костер пластиковую бутылку, можно наблюдать, что после нагрева пластика через него проходит воздушный поток, который и вызывает хлопок.

В этом году в Бердске произошло 57 пожаров, двое бердчан погибли, семеро- пострадали. Николай Степоненков предупреждает, что в связи с похолоданием, нужно быть наиболее острожными при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов. Ставить на безопасное расстояние от штор, не накрывать горючими предметами, чтобы исключить перегревание. Не располагать топливо на притопочных местах и эксплуатировать только исправные печи.

— Это же на самом деле трагедия: собственник дачного дома сам пострадал и нанес ущерб другим собственникам. теперь они требуют возмещение ущерба. Я считаю, что необходимо трижды подумать о безопасности. Нужно, чтобы проводка с каким-то запасом надежности проходила и необходимо производить своевременный ремонт печного отопления, соблюдая все нормы безопасности от печи до горючих средств, — предостерегает от трагедии Степоненков.

Напомним, что пожар начался вечером минувшей субботы, 15 сентября в СНТ «Отдых». В 20:47 пожар был ликвидирован. Но еще долго пожарные проливали тлеющие конструкции. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава. На место происшествия выезжали полицейские, чтобы при необходимости оказать помощь огнеборцам. Погибших и пострадавших нет.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Проволок старушку полкилометра за зажатую дверями руку автобус в Новосибирске Провела встречу с предпринимателями ГК «Обувь России» в Бердске Россия возложила ответственность за сбитый Ил-20 в Сирии на Израиль

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика