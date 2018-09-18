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Ослеп и оглох отравленный участник Pussy Riot Петр Верзилов

Активиста перевезли в Германию, где его состояние заметно улучшилось, но еще сохраняются галлюцинации и острое полиморфное психотическое расстройство.

18.09.2018 Фото: Татьяна Макеева / REUTERS 4 коммент.

Ослеп и оглох отравленный участник Pussy Riot Петр Верзилов
Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов ослеп, оглох и не способен самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает Reuters.

После того, как активиста доставили на лечение в Германию, его состояние начало улучшаться. «Ему лучше. Все хорошо», — заявила его гражданская жена Вероника Никульшина, отказавшись от подробностей.

Верзилова вывезли на частном самолете из России за счет организации «Кино за мир». В сети появились снимки, на которых немецкие парамедики готовят активиста к перевозке в больницу. На этих фотографиях Верзилов лежит на каталке с закрытыми глазами. Также появилось 11-секундное видео с Верзиловым, сидящим в самолете.

Ранее отмечалось, что врачи стабилизировали состояние Верзилова, чтобы его можно было выписать из реанимации, но у него все еще сохраняются галлюцинации и острое полиморфное психотическое расстройство.

Активиста госпитализировали 11 сентября, а 15-го он очнулся. Причины случившегося пока неизвестны.

Источник: lenta.ru


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(4) Комментариев

  1. Никола

    Полоний и «Новичок» спецслужбы не только для Лондона готовили

    Thumb up 1 Thumb down 2

  2. Аноним

    Это его всевышний покарал, за пляски в храме

    Thumb up 8 Thumb down 5

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