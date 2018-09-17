График: когда станут теплыми батареи в домах Бердска

|Наименование котельной
|№ ЦТП
|Соцкультбыт
|Жилые дома
| 12 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП 11а
|Роддом
|
| 13 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП 4а
|МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66
|
|ЦТП 7а
|Д/к №26 Кораблик, Лунная, 13а
|
|ЦТП 9а
|МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» Лунная, 3
|
|Магистраль
|МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51
|
|№2 «Вега»
|ЦТП 6
|МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25
|
|ЦТП 7
|МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а
|
|ЦТП 8
|МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная,16
|
|ЦТП 12
|МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48
|
|Магистраль
|МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1
|
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП 15 б
|МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37
|
|ЦТП 20 б
|МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60
|
|ЦТП 40б
|МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168
|
| 14 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП 1а
|МАДОУ №21 «Искорка» М-он, 8
|
|ЦТП 2а
|МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а
|
|ЦТП 10а
|МБДОУ №9 «Теремок» Рогачёва, 11
|
| 17 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП 1а
|Школа №11
|
|ЦТП 3а
|Школа №12
|
|ЦТП 6а
|Школа №5
|
|ЦТП 8а
|Школа №13
|
|ЦТП 11а
|БЦГБ ул. Боровая
|
|№2 «Вега»
|ЦТП 8
|Экономический лицей
|
|ЦТП 10
|Школа №2
|
|ЦТП 12
|Школа №6
|
|ЦТП 15
|Школа №10
|
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП 4б
|Школа №3, МАОУ ДО ДООЦТ Юность
|
|ЦТП МСЧ-129
|Школа №8, БЦГБ
|
|Магистральная теплосеть
|Детская больница Ушакова,7, Православная гимназия, Чайковского,16
|
| 18 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|Магистральная теплосеть
|Бердский электромеханич.коледж, Казачий кадетский корпус, стадион Авангард
|
|ЦТП-Родина
|ДК Родина, Дом спорта Авангард
|
|№2 «Вега»
|Магистральная теплосеть
|ГЦКиД
|
|ЦТП-15
|ДЮСШ «Бердск»
|
|№3 ООО «ТГК-1»
|Магистраль, ЦТП-41б
|ДЮСШ «Восток»
|
|ЦТП-3б
|ДО Перспектива
|
|ЦТП-21б
|Бердский политехнич.коледж
|
| 19 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП-1А, 10А, 9А, Боровая, 4А, Родина
|
|Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 46А,47, 48, 50, Рогачева, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11А Павлова, 4, 4/1, 6А, 8, 10, Кр. Сиб., 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, Лунная, 1,2, 9, 10, Красная Сибирь, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 120, 122, 124, 136/1, 10А, Рогачева, 14, 16, Боровая, 94, 96, 98, 100, 102
|№2 «Вега»
|ЦТП-13,17, сан.Бердский
|д/к №16 «Белочка», МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня», ДХШ «Весна», МКУ ЦРО
|Ленина, 7, 11, Попова, 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 17, 18, К.Маркса, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Кутузова, 1, Ленина, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, Островского, 1а, 1б, Суворова, 4, Энергетическая, 3, 5, 7, 9, сан.Бердский, 30, 1, 34,37, 32
|ЦТП-11,10, 8, 9
|
|Вокзальная 50а, Горького, 2, 4, Комсомольская 40, Ленина 43а, Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Комсомольская 27, 27а, Лелюха, 3, Комсомольская 24, 26, 38, Ленина 35, 37, 39, 41, 43.
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП-11«Б»
|д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко».
|Герцена, 3,17, К.Маркса, 49, 49а, Островского, 73
|ЦТП-27«Б»
|д/к №8 «Солнышко»
|Кирова, 1,3,5, К.Маркса,53, 55, 57,71/1, 71а, 73, Ленина 106, 108, 110, 116, 118, 122, 126, 128, 130, 132,134
|ЦТП-1Б
|д/к №25 «Рябинка», школа №1, детская поликлиника, политехнический техникум
|К.Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а, 32, 24, Суворова, 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5
|
|ЦТП-10 «Б»
|Приют «Юнона», д/к №22 «Тополек»
|Ленина 38,40,42,44,46, Ушакова 1,3, К.маркса 25,31,38, Свердлова 2,4
| 20 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП-8А, 7А, 2А, 3А, Лесхоз
|МАОУ ДО ДООЦТ Юность
|Лунная 21, 22, 22А, 24, 25, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, Рогачева 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 28, 32, 45, 47, 49, Кр. Сибирь, 103, 105, 107, 113, 101, 109, 111, 117, 119, 121, 123, Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42 , Кольцова, 18
|№2 «Вега»
|ЦТП-12,18
|
|Кр.Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, Вокзальная, 52, Герцена, 6, Горького, 1, 3, 5, Ленина, 83, 85, 87.
|ЦТП-1, 2, 3, 23
|
|Комсомольская, 2в, 2г, Ленина, 13а, 13в,Комсомольская, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, Ленина, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а, Первомайская, 22, Попова, 33, 35, 35а, 35б, 37. Песчаная, 3.
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП-2 «Б»
|Школа № 9, муз. школа, мед.училище
|Свердлова12,12а, О.Кошевого,7, пер. Больничный,9,3а
|ЦТП-1 «В»
|Взрослая поликлиника БЦГБ
|К.Маркса 24, 36, О.Кошевого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5
|ЦТП-15«Б», 9«Б»,9 «В»,20«Б»,40«Б»,41«Б»
|
|Свердлова, 1, К.Маркса, 33,35,39,41, Ленина, 52,56, Пушкина, 166, 177, Спортивная, 9,11,13, Нахимова,1, Кирова,30, Островского, 75,77,79,81, 95, 172,174, Лермонтова, 15,17,Кирова, 9,11,13а, К.Маркса 55а,58
| 21 сентября
|
|
|
|№1 «Новая»
|ЦТП 5А, 6А, 16А, Березовая, магистраль
|
|Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, М-он, 48А,49, 49А, 54, 55, 56, 57, 58, 59,Кр.Сиб, 95, Гагарина, 2/1, 2, Первомай., 123, 125, 127, 123а, 125а,127а, 131,А, 131Б, 129Б Лунная, 51,53, 55 Звездн.6, 4, стр.№ 15, Кр. Сиб., 97, Бер.25, Краноар,86/1, Бер.27
|№2 «Вега»
|ЦТП-7, 6, 5
|
|Комсомольская, 26, 28, 28а. 32, Лелюха, 13, 15,Ленина, 33, Комсомольская, 13, 17, 19, 21, 23, Лелюха, 7, 9, Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24.
|ЦТП-22,15, 25, Изумрудный
|
|Ленина, 10/2, 10/3, 10/4, М-он Радужный, 1, 2, 3. 4, 5, 6, Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 14, 16, Попова, 11/1, 11/2, городок Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13
|Магистральная т/с
|
|Ленина, 2, 3, 4, 1а, Кр.Сокол, 16, Морская, 10, Б.Пристань, 3, Песчаная, 4, 14, 26, 28, 34, Ленина 2а,4,8,10,10/1,23.
|№3 ООО «ТГК-1»
|ЦТП-11«Б»
|
|К.Маркса 56
|ЦТП 21«Б», МСЧ-129, 6«Б»,12«Б»,в/ч 64655, 8«Б», объекты от магистральной т/сети
|
|Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68, 70, 71, Советская 54,56,58,60,62,64,81,83,85, Луговская 96,98,100, Пионерская 8,9,10,12,13, Свердлова 55,57, Островского 53/1,55,57,63,64,122, Горького 6, 14 Авиаторов 2,4, Пушкина, 176
|ЦТП-26«Б»,28«Б»
|
|Ленина,90,92,96, Герцена 10, К.Маркса 44,45,46,47,48,52, Вокзальная,54
|Котельная №4 Озерная
|
|
|Озерная 36,37,38а,39,40,41,42,43
коЛЛедж
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Позорные местные власти! Выступили все дома. Судя по графику ещё даже школы и детсады не все подключили! Это же надо так издеваться над своими горожанам…
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P. S. Выстудили все дома!
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