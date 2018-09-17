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График: когда станут теплыми батареи в домах Бердска

Запуск отопления в жилой фонд начнется 19 сентября и будет продолжаться три дня.(ГРАФИК)

17.09.2018 Фото: Pixabay 3 коммент.

График: когда станут теплыми батареи в домах Бердска

Бердчане ждут тепло уже неделю

Мэрия Бердска сегодня, 17 сентября обнародовала график запуска тепла в социальные объекты и жилые дома. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в жилье отопление начнет появляться с 19 сентября — постепенно.

Наименование котельной № ЦТП Соцкультбыт Жилые дома
 12 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП 11а Роддом
 13 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП 4а МАДОУ УРР №2 Дельфин М-он, 66  
ЦТП 7а Д/к №26 Кораблик, Лунная, 13а  
ЦТП 9а МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» Лунная, 3  
Магистраль МБДОУ №15 Ручеек М-он, 51  
№2 «Вега» ЦТП 6 МАДОУ № 3 «Журавушка», Комсомольская, 25  
ЦТП 7 МБДОУ № 27 «Родничок» МДОУ, Ленина, 33а  
ЦТП 8 МБДОУ № 12 «Красная шапочка», Вокзальная,16  
ЦТП 12 МБДОУ № 17 «Земляничка», Вокзальная, 48  
Магистраль МБДОУ №1 «Сибирячок» Северный, 20/1  
№3 ООО «ТГК-1» ЦТП 15 б МАДОУ №22,Тополек, К.Маркса, 37  
ЦТП 20 б МБДОУ №24, «Пчелка» К.Маркса, 60  
ЦТП 40б МАДОУ № 4 «Золотой гребешок», Островского, 168  
 14 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП 1а МАДОУ №21 «Искорка» М-он, 8  
ЦТП 2а МАДОУ №7 «Семицветик» М-он, 20а  
ЦТП 10а МБДОУ №9 «Теремок» Рогачёва, 11  
 17 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП 1а Школа №11  
ЦТП 3а Школа №12  
ЦТП 6а Школа №5  
ЦТП 8а Школа №13  
ЦТП 11а БЦГБ ул. Боровая  
№2 «Вега» ЦТП 8 Экономический лицей  
ЦТП 10 Школа №2  
ЦТП 12 Школа №6  
ЦТП 15 Школа №10  
№3 ООО «ТГК-1» ЦТП 4б Школа №3, МАОУ ДО ДООЦТ Юность  
ЦТП МСЧ-129 Школа №8, БЦГБ  
Магистральная теплосеть Детская больница Ушакова,7, Православная гимназия, Чайковского,16  
 18 сентября
      
№1 «Новая» Магистральная теплосеть Бердский электромеханич.коледж, Казачий кадетский корпус, стадион Авангард  
ЦТП-Родина ДК Родина, Дом спорта Авангард  
№2 «Вега» Магистральная теплосеть ГЦКиД  
ЦТП-15 ДЮСШ «Бердск»  
№3 ООО «ТГК-1» Магистраль, ЦТП-41б ДЮСШ «Восток»  
ЦТП-3б ДО Перспектива  
ЦТП-21б Бердский политехнич.коледж  
 19 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП-1А, 10А, 9А, Боровая, 4А, Родина   Микрорайон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 46А,47, 48, 50, Рогачева, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11А Павлова, 4, 4/1, 6А, 8, 10, Кр. Сиб., 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, Лунная, 1,2, 9, 10, Красная Сибирь, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 120, 122, 124, 136/1, 10А, Рогачева, 14, 16, Боровая, 94, 96, 98, 100, 102
№2 «Вега» ЦТП-13,17, сан.Бердский д/к №16 «Белочка», МУЗ БЦГБ (терапевтический корпус), ДМШ «Берегиня», ДХШ «Весна», МКУ ЦРО Ленина, 7, 11, Попова, 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, 17, 18, К.Маркса, 2б, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Кутузова, 1, Ленина, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, Островского, 1а, 1б, Суворова, 4, Энергетическая, 3, 5, 7, 9, сан.Бердский, 30, 1, 34,37, 32
ЦТП-11,10, 8, 9   Вокзальная 50а, Горького, 2, 4, Комсомольская 40, Ленина 43а, Вокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, Комсомольская 27, 27а, Лелюха, 3, Комсомольская 24, 26, 38, Ленина 35, 37, 39, 41, 43.
№3 ООО «ТГК-1» ЦТП-11«Б» д/к № 19 «Шустрик», школа № 7, д/к № 8 «Солнышко». Герцена, 3,17, К.Маркса, 49, 49а, Островского, 73
ЦТП-27«Б» д/к №8 «Солнышко» Кирова, 1,3,5, К.Маркса,53, 55, 57,71/1, 71а, 73, Ленина 106, 108, 110, 116, 118, 122, 126, 128, 130, 132,134
ЦТП-1Б д/к №25 «Рябинка», школа №1, детская поликлиника, политехнический техникум К.Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а, 32, 24, Суворова, 1, Ленина 28,30,32, Первомайская, 19, О.Кошевого, 3,5
ЦТП-10 «Б» Приют «Юнона», д/к №22 «Тополек» Ленина 38,40,42,44,46, Ушакова 1,3, К.маркса 25,31,38, Свердлова 2,4
 20 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП-8А, 7А, 2А, 3А, Лесхоз МАОУ ДО ДООЦТ Юность Лунная 21, 22, 22А, 24, 25, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, Рогачева 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 28, 32, 45, 47, 49, Кр. Сибирь, 103, 105, 107, 113, 101, 109, 111, 117, 119, 121, 123, Микрорайон 13,14,15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42 , Кольцова, 18
№2 «Вега» ЦТП-12,18   Кр.Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, Вокзальная, 52, Герцена, 6, Горького, 1, 3, 5, Ленина, 83, 85, 87.
ЦТП-1, 2, 3, 23   Комсомольская, 2в, 2г, Ленина, 13а, 13в,Комсомольская, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, Ленина, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, Комсомольская, 8а, 12а, 14а, 16а, Первомайская, 22, Попова, 33, 35, 35а, 35б, 37. Песчаная, 3.
№3 ООО «ТГК-1» ЦТП-2 «Б» Школа № 9, муз. школа, мед.училище Свердлова12,12а, О.Кошевого,7, пер. Больничный,9,3а
ЦТП-1 «В» Взрослая поликлиника БЦГБ К.Маркса 24, 36, О.Кошевого 6, Первомайская 21, Пархоменко 5
ЦТП-15«Б», 9«Б»,9 «В»,20«Б»,40«Б»,41«Б»   Свердлова, 1, К.Маркса, 33,35,39,41, Ленина, 52,56, Пушкина, 166, 177, Спортивная, 9,11,13, Нахимова,1, Кирова,30, Островского, 75,77,79,81, 95, 172,174, Лермонтова, 15,17,Кирова, 9,11,13а, К.Маркса 55а,58
 21 сентября
      
№1 «Новая» ЦТП 5А, 6А, 16А, Березовая, магистраль   Микрорайон, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 2-ая Заводская,11/1, 11/2, Речная, 38,39, М-он, 48А,49, 49А, 54, 55, 56, 57, 58, 59,Кр.Сиб, 95, Гагарина, 2/1, 2, Первомай., 123, 125, 127, 123а, 125а,127а, 131,А, 131Б, 129Б Лунная, 51,53, 55 Звездн.6, 4, стр.№ 15, Кр. Сиб., 97, Бер.25, Краноар,86/1, Бер.27
№2 «Вега» ЦТП-7, 6, 5   Комсомольская, 26, 28, 28а. 32, Лелюха, 13, 15,Ленина, 33, Комсомольская, 13, 17, 19, 21, 23, Лелюха, 7, 9, Лелюха, 26, Первомайская, 11, Комсомольская, 24.
ЦТП-22,15, 25, Изумрудный   Ленина, 10/2, 10/3, 10/4, М-он Радужный, 1, 2, 3. 4, 5, 6, Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 14, 16, Попова, 11/1, 11/2, городок Изумрудный 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13
Магистральная т/с   Ленина, 2, 3, 4, 1а, Кр.Сокол, 16, Морская, 10, Б.Пристань, 3, Песчаная, 4, 14, 26, 28, 34, Ленина 2а,4,8,10,10/1,23.
№3 ООО «ТГК-1» ЦТП-11«Б» К.Маркса 56
ЦТП 21«Б», МСЧ-129, 6«Б»,12«Б»,в/ч 64655, 8«Б», объекты от магистральной т/сети Спортивная 1,5, Островского 101, 101а, 103, 105,107, К.Маркса 62, 66, 68, 70, 71, Советская 54,56,58,60,62,64,81,83,85, Луговская 96,98,100, Пионерская 8,9,10,12,13, Свердлова 55,57, Островского 53/1,55,57,63,64,122, Горького 6, 14 Авиаторов 2,4, Пушкина, 176
ЦТП-26«Б»,28«Б» Ленина,90,92,96, Герцена 10, К.Маркса 44,45,46,47,48,52, Вокзальная,54
Котельная №4 Озерная Озерная 36,37,38а,39,40,41,42,43


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(3) Комментариев

  2. Аноним

    Позорные местные власти! Выступили все дома. Судя по графику ещё даже школы и детсады не все подключили! Это же надо так издеваться над своими горожанам…

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  3. Аноним

    P. S. Выстудили все дома!

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