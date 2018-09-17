Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске

Расположение супермаркета «Лента» (ул. Комсомольская, 15) в зоне жилой застройки недопустимым считают жители Бердска.

По словам жительницы дома №9 по ул. Лелюха Светланы Кирикович, мало того, что супермаркет построили среди жилых домов, так еще и парковку делают во дворах.

— Вырубили все деревья, там был небольшой лесок. Сегодня уже пригнали трактор — идет работа по строительству парковки. Я думаю, никому не понравится, когда в чьем-то дворе будет гипермаркет с парковкой. А здесь получается, что на нее будут любоваться жильцы трех многоквартирных домов. Но почему-то нет общественного резонанса — все молчат, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кирикович.

По мнению бердчанки, в их районе очень много торговых точек: «Продсиб», центральный рынок, «Ярче», «Пятерочка» и другие. Зачем понадобилась на таком небольшом участке еще одна? — вопрошает Светлана.

Еще когда магазин начинали строить, Светлана задумалась: где будут делать парковку для покупателей, ведь на ул. Комсомольской для этого места нет? Уверяет, что тогда ей и в голову не могло прийти, что построят ее во дворе домов.

— Деревья вырубили все и катают там теперь под асфальт. У домов нет ни одной детской площадки, зато будет парковка круглосуточного магазина. Все живые деревья вырубили, а мертвое сухое оставили. Теперь люди из своих окон будут любоваться магазином и парковкой, — возмущена Кирикович.

Из всех жителей строителям противостояла старушка, которая посадила дубы рядом с тем местом, где проходила вырубка. Но вряд ли они уцелеют, так как 17 сентября рабочие катали широкую дорогу прямо под окнами пятиэтажки, акцентировала Светлана.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №15 по ул. Комсомольской в конце августа пожаловались на вырубку деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента». Они сомневались, что строители делают это законно.

Но как удалось узнать в управлении природными ресурсами, подрядная организация, занимающаяся строительством «Ленты», получила разрешение на вырубку деревьев. И проводила это на территории застройщика.

Напомним, на месте построенного супермаркета находилось здание профтехучилища №47. Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.

Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.

В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.