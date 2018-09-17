Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске

Вместо деревьев будут любоваться парковкой супермаркета жители трех многоквартирных домов
Расположение супермаркета «Лента» (ул. Комсомольская, 15) в зоне жилой застройки недопустимым считают жители Бердска.
По словам жительницы дома №9 по ул. Лелюха Светланы Кирикович, мало того, что супермаркет построили среди жилых домов, так еще и парковку делают во дворах.
— Вырубили все деревья, там был небольшой лесок. Сегодня уже пригнали трактор — идет работа по строительству парковки. Я думаю, никому не понравится, когда в чьем-то дворе будет гипермаркет с парковкой. А здесь получается, что на нее будут любоваться жильцы трех многоквартирных домов. Но почему-то нет общественного резонанса — все молчат, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Кирикович.
По мнению бердчанки, в их районе очень много торговых точек: «Продсиб», центральный рынок, «Ярче», «Пятерочка» и другие. Зачем понадобилась на таком небольшом участке еще одна? — вопрошает Светлана.
Еще когда магазин начинали строить, Светлана задумалась: где будут делать парковку для покупателей, ведь на ул. Комсомольской для этого места нет? Уверяет, что тогда ей и в голову не могло прийти, что построят ее во дворе домов.
— Деревья вырубили все и катают там теперь под асфальт. У домов нет ни одной детской площадки, зато будет парковка круглосуточного магазина. Все живые деревья вырубили, а мертвое сухое оставили. Теперь люди из своих окон будут любоваться магазином и парковкой, — возмущена Кирикович.
Из всех жителей строителям противостояла старушка, которая посадила дубы рядом с тем местом, где проходила вырубка. Но вряд ли они уцелеют, так как 17 сентября рабочие катали широкую дорогу прямо под окнами пятиэтажки, акцентировала Светлана.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №15 по ул. Комсомольской в конце августа пожаловались на вырубку деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента». Они сомневались, что строители делают это законно.
Но как удалось узнать в управлении природными ресурсами, подрядная организация, занимающаяся строительством «Ленты», получила разрешение на вырубку деревьев. И проводила это на территории застройщика.
Напомним, на месте построенного супермаркета находилось здание профтехучилища №47. Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.
Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.
В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.
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Ну что сказать: хотели ЛЕНТУ — получите и распишитесь.
Те, кому мало, зовите еще ашан с гигантом — там и будете гулять с детьми вместо дворов
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Вы за кого говорите «хотели»??? Жители домов хотели чтобы под их окнами огромные машины с грузами курсировали и на стоянку постоянный поток машин шел? Умничать не надо давая советы менять место жительства, как часто реагируют некоторые писарчуки. Живут в старых домах возрастные и малоимущие люди, которым некуда деться от беспредела «заботливых» властей. Проезд не с улицы Комсомольской сделали, а мимо Лелюха 9, вдоль подъездов. УРОДЫ без чести и совести, допустившие такое издевательство над жителями своего города (продавшие не только землю под здание, но и всю территорию между домами, не имеющими никакой площадки для детей!
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Точно сказано! Кому-то всё магазинов мало! Пусть строили бы там, в тех районах города, где нет магазина. В этом же районе уже просто перебор! Ещё и жителей в такое положение поставили!
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Столько лет жили без Ленты- ничего, всё было хорошо. Сейчас же от людей столько негатива и неприятностей- ведь и вправду это ужас — магазинная парковка во дворе. Страшно даже представить! У меня рядом с домом, на Лелюха, Продсиб работает — подъезд нормальный к магазину, никто никому не мешает, ходим в этот магазин.
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Парковки не будет у вас в этом году, через месяц заканчивается производство асфальта, а там, как говорится, конь не валялся.
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Почему не обязали высадить по периметру деревья, вместо вырубленных
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«Почему не обязали высадить по периметру деревья, вместо вырубленных»
А вы как думаете? Почему?
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Думаю, что власть имущим глубоко наплевать на условия проживания простого народа, поэтому и не будут они обязывать никого благоустраивать проданную территорию. Мнением народа, живущего в этом районе никто не интересовался. На протест против вырубки деревьев не реагировали, а рабочие пилили да пилили, зарабатывали себе на жизнь.. Руководство города, давая разрешения на это варварство, думать о людях не хотело и не могло, нет у них такой такой душевной струнки, которую бы задели чаяния простолюдинов А возможно они даже улучшили свои условия, продав сей район. Утверждать не могу, не знаю, но мысль такая крамольная пришла, ибо живем в такое время когда все продается и покупается..
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Вместо вырубленных клёнов? Лет через 10 сам вырастет, думаю эти тоже никто не сажал
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Вот та же история и у нас…разгрузка машин выведена в наш двор.А рядом прям с разгрузкой детская площадка с песочницей,качелькой и горкой.Дышите глубже…детки!И подходят машины на разгузку одна за одной,шум и грохот постоянный под окнами,но это ещё не всё…Постоянно заезжают фуры на тротуарную плитку около жилого дома и ломают нам пешеходник,вот пришлось УК поставить столбики железные вдоль тротуара..Магазин Орбита на микрорайоне такой,тоже всё против людей сделано…
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Да, уж. Остаётся только посочувствовать жителям. К сожалению, очень жаль, что люди будут день и ночь слушать машины, которые будут подъезжать к магазину.
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Зачем дают разрешение на стройку таких крупных объектов как магазин, если заведомо известно, что со стороны проезжей дороги нет возможности для организации парковки? Как-то нелогично.
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Кто-нибудь из власть-имущих ответил бы хоть на один из поставленных здесь вопросов…Увы… Все вопросы останутся риторическими.
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Да это здание, в аренду скорее всего сдали дельцы, и строили так на бум, сами не знали кому сдадут. Писать надо жалобу всем кварталом.
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