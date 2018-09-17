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Срочно нужна сиделка на две недели. Необходимо ездить в Академгородок каждый день с 9.00 до 18.-19.00 — готовить пищу и кормить через зонд подопечную.

Писать свой номер на bkurer@mail.ru с пометкой сиделка.