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Срочно нужна сиделка на две недели

Писать свой номер на bkurer@mail.ru с пометкой сиделка.

17.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Срочно нужна сиделка на две недели. Необходимо ездить в Академгородок каждый день с 9.00 до 18.-19.00 — готовить пищу и кормить через зонд подопечную.

Писать свой номер на bkurer@mail.ru  с пометкой сиделка.

 

 


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