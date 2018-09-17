Срочно нужна сиделка на две недели

Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing
Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске
Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко
Определить ответственного за «бесхозную» ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска
Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске
ЦИК не назовет имя губернатора Приморья до рассмотрения жалоб кандидата от КПРФ
Полиция не нашла хулиганку, врезавшую пощечину пассажирке маршрутки в Бердске
Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса
Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске
Заставил увеличить стоимость школьных обедов с 80 до 120 рублей Роспотребнадзор в Новосибирске