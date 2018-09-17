Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing
Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске
Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко
Определить ответственного за «бесхозную» ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска
Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске
ЦИК не назовет имя губернатора Приморья до рассмотрения жалоб кандидата от КПРФ
Полиция не нашла хулиганку, врезавшую пощечину пассажирке маршрутки в Бердске
Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса
Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске
Заставил увеличить стоимость школьных обедов с 80 до 120 рублей Роспотребнадзор в Новосибирске
Радует!
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Печалит, что правоохранителей интересуют случаи проявления гражданской позиции (свобода чего гарантирована Конституцией), а не реальные преступления.
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стращают майданом и госдепом как раз те, кто научился проводить майданы не на улицах, а в кабинетах и избирательных урнах.
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