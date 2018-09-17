Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске

Новосибирская полиция задержала организатора несогласованного митинга против повышения пенсионного возраста Дарью Жукову. Как сообщают СМИ, именно она подавала уведомление об акции 9 сентября в новосибирскую мэрию.

«Повестку принесли в субботу, но меня не было дома, и ее воткнули в дверь. А вчера пришла домой, а меня у двери полицейский ждет, вручил еще одну повестку. Там звали на допрос в качестве свидетеля. Приехали с адвокатом, а тут статья 20.2 пункт 8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Составили протокол и сейчас в суд поедем», — объяснила Дарья Жукова, которая уже имеет судимость за акции протеста.

Известно, что повестки в полицию получили два студента, незаконно митинговавшие в день губернаторских выборов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несанкционированные акции и шествии в Новосибирске 9 сентября разогнал ОМОН, боявшийся нападения протестующих на оружейную комнату Центрального РОВД и массовых беспорядков.