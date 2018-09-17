КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам студию
Продам 2 -ком БДО 41
Продам 1-ком Бердский санаторий 42
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing

Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске

Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко

Определить ответственного за «бесхозную» ЛЭП бизнесмена Илющенко требуют РЭС Бердска

Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске

ЦИК не назовет имя губернатора Приморья до рассмотрения жалоб кандидата от КПРФ

Полиция не нашла хулиганку, врезавшую пощечину пассажирке маршрутки в Бердске

Вырыл могилу и поставил памятник живой жене после ссоры с ней житель Кузбасса

Убрали мусор в сквере Молодежи за ДК «Родина» в Бердске

Заставил увеличить стоимость школьных обедов с 80 до 120 рублей Роспотребнадзор в Новосибирске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске

Участниками несанкционированной акции протеста 9 сентября в Новосибирске интересуется полиция.

17.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

 

Организаторам митинга против пенсионной реформы 9 сентября вручают повестки в Новосибирске

В Новосибирске прошли несогласованные митинг и шествие, которые разогнала полиция

Новосибирская полиция задержала организатора несогласованного митинга против повышения пенсионного возраста Дарью Жукову. Как сообщают СМИ, именно она подавала уведомление об акции 9 сентября в новосибирскую мэрию.

«Повестку принесли в субботу, но меня не было дома, и ее воткнули в дверь. А вчера пришла домой, а меня у двери полицейский ждет, вручил еще одну повестку. Там звали на допрос в качестве свидетеля. Приехали с адвокатом, а тут статья 20.2 пункт 8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Составили протокол и сейчас в суд поедем», — объяснила Дарья Жукова, которая уже имеет судимость за акции протеста.

Известно, что повестки в полицию получили два студента, незаконно митинговавшие в день губернаторских выборов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несанкционированные акции и шествии в Новосибирске 9 сентября разогнал ОМОН, боявшийся нападения протестующих на оружейную комнату Центрального РОВД и массовых беспорядков.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
График: когда станут теплыми батареи в домах Бердска Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing Во дворе домов строят парковку для супермаркета «Лента» в Бердске

(3) Комментариев

  2. Никола

    Печалит, что правоохранителей интересуют случаи проявления гражданской позиции (свобода чего гарантирована Конституцией), а не реальные преступления.

    Thumb up 12 Thumb down 4

  3. Аноним

    стращают майданом и госдепом как раз те, кто научился проводить майданы не на улицах, а в кабинетах и избирательных урнах.

    Thumb up 9 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика